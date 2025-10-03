В Канаде пропали почти полсотни тысяч иностранных студентов

Более сорока семи тысяч иностранных студентов - в основном китайцев и индусов - пропали в Канаде
: они не посещают занятия. Вероятно, что теперь эти люди, получившие студенческие визы, находятся в Канаде нелегально. В 2024 году власти Канады выдали более 125 тысяч студенческих виз.
В РФ в 2024 году обучались 376 тысяч
иностранных студентов из 170 государств, что на 40 тысяч больше, чем в 2023 году. Из них 220 тысяч — граждане стран СНГ. Доля иностранных студентов в России составляет 8,5% от общего числа учащихся. Это число сопоставимо с аналогичным показателем в США, Британии, Германии, Франции, Канаде, Австралии. С 2019 по 2024 год число иностранных студентов из Китая, Индии, Египта и Ирана в РФ увеличилось более чем в два раза, а из государств СНГ — на 15–20%. При этом указ президента РФ Владимира Путина предусматривает увеличение к 2030 году числа иностранных студентов в российских вузах не менее чем до 500 тысяч
человек.