Минобрнауки готовится исполнять указ Путина о привлечении в вузы РФ 500 000 иностранных студентов

Минобрнауки России готовит предложения по нормативному регулированию рекрутинговых компаний, которые занимаются привлечением иностранных студентов, предусматривается создание системы аккредитации агентств по набору иностранных студентов для обучения в российских вузах. "Итоговым результатом должен стать механизм, который позволит добросовестным агентствам усилить свою работу в целях достижения заявленной национальной цели". Под национальной целью подразумевается указ президента Владимира Путина, по которому в ближайшие шесть лет предстоит увеличить количество иностранных студентов в российских вузах до 500 тысяч человек.