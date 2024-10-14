Минобрнауки готовится исполнять указ Путина о привлечении в вузы РФ 500 000 иностранных студентов

Минобрнауки России готовит предложения по нормативному регулированию рекрутинговых компаний, которые занимаются привлечением иностранных студентов, предусматривается создание системы аккредитации агентств по набору иностранных студентов для обучения в российских вузах. "Итоговым результатом должен стать механизм, который позволит добросовестным агентствам усилить свою работу в целях достижения заявленной национальной цели". Под национальной целью подразумевается указ президента Владимира Путина, по которому в ближайшие шесть лет предстоит увеличить количество иностранных студентов в российских вузах до 500 тысяч человек.
Госдума не будет рассматривать
законопроект, предлагающий признать отягчающим обстоятельством наличие иностранного гражданства, - как не соответствующий Конституции РФ.
В Первоуральске Свердловской области мигрантка, знакомая местных жителей, убила
их тринадцатилетнюю дочь и устроила в их доме пожар.
В Ленинградской области заведено уголовное дело после массовой драки мигрантов и местных жителей. Телеграм-канал "Многонационал" сообщает
, что дрались 7 дагестанцев и примерно 25 таджиков; таджики взяли числом, четыре дагестанца ранены, двое тяжело, мигрантов ищут.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал организовать проверку после избиения
участника специальной военной операции мигрантом в Петербурге.