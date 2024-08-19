Британские университеты больше тратят на поддержку иностранцев, чем британских студентов

Как сообщает британская массовая газета "Дейли Мейл", британские университеты тратят на финансовую поддержку иностранных студентов больше, чем на поддержку местных. Вузы используют денежные призы и скидки на оплату обучения, чтобы привлечь выгодных иностранцев, и выплачивают миллионы фунтов стерлингов в виде стипендий и льгот, чтобы помочь иностранным студентам и аспирантам справиться с расходами. Некоторые из этих денег поступают от внешних источников, но большая часть -- из казны университета. Центр "Свобода информации" разослал запрос во все британские университеты, но откликнулись только 26, подтвердив, что на помощь зарубежным студентам они тратят больше, чем на поддержку британских студентов. В совокупности только за прошлый год они потратили на поддержку иностранцев более 151 миллиона фунтов, а на местных студентов - 149 миллионов. Зато число студентов-иностранцев в британских вузах за последние четыре года удвоилось!

Доводы университетов состоят в том, что иностранные студенты хороши для экономики и для "успеха нашего высшего образования".



