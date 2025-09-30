ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской и Херсонской областях

В Белгородской области скончался
мужчина, раненый накануне в селе Козинка при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль; раненая тогда же женщина остаётся в тяжёлом состоянии. В Глотове мужчина подорвался на взрывном устройстве, он ранен
. Также в Белгородской области атакованы: Берёзовка, Леоновка, Шебекино, Гора-Подол, Головчино, Сергиевка, Грушёвка, повреждены
жилые дома, автомобили, инфраструктурный объект, фермерское хозяйство.
В Херсонской области скончался
шестидесятидвухлетний мужчина, раненый накануне в Любимово-Павловке при атаке дронов ВСУ на частный дом, тогда же погибла его дочь, двое детей трёх и шести лет остались сиротами. Также тяжело ранен сосед погибших.