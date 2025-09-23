Американские корпорации стремятся внедрять ИИ, даже не понимая, зачем им это нужно

Компании Nvidia и OpenAI заявили о намерении направить $100 млрд на строительство центров обработки данных совокупной мощностью 10 ГВт. Для их обеспечения электроэнергией потребуется десять ядерных реакторов, и это почти втрое больше, чем в среднем потребляли все дата-центры "Гугла" во всём мире в 2024 году. Ещё в сентябре прошлого года глава OpenAI Сэм Альтман признался, что компания намерена построить не менее семи ЦОД мощностью по 5 ГВт каждый. В совокупности они будут потреблять электроэнергии в два раза больше, чем весь штат Нью-Йорк.



