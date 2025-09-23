 

Американские корпорации стремятся внедрять ИИ, даже не понимая, зачем им это нужно

Британская газета "Файненшл Таймс", изучив стенограммы и квартальные отчёты сотен американских компаний, входящих в индекс S&P 500, за прошлый год, пришла к выводу, что корпорации стремятся к внедрению искусственного интеллекта, даже не понимая, зачем им это нужно ("чтобы не отстать от рынка"). Больше того: стремясь к внедрению ИИ, корпорации лучше представляют, какие он несёт угрозы, чем выгоды. 
Отчасти сходные процессы наблюдаются в России: главы компаний в 2025 году отмечают рост угроз в сфере цифровизации на 26% по сравнению с 2024 годом; по мнению 81% управленцев, киберугрозы являются ключевым фактором риска для бизнеса. Однако в то же время, подобно американцам, они готовы наращивать вложения в "цифровую трансформацию", в целом демонстрируя более высокий уровень оптимизма и ожиданий относительно ИИ.

Компании Nvidia и OpenAI заявили о намерении направить $100 млрд на строительство центров обработки данных совокупной мощностью 10 ГВт. Для их обеспечения электроэнергией потребуется десять ядерных реакторов, и это почти втрое больше, чем в среднем потребляли все дата-центры "Гугла" во всём мире в 2024 году. Ещё в сентябре прошлого года глава OpenAI Сэм Альтман признался, что компания намерена построить не менее семи ЦОД мощностью по 5 ГВт каждый. В совокупности они будут потреблять электроэнергии в два раза больше, чем весь штат Нью-Йорк.




Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конкуренция мировых авантюристов

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

