 

Западные компании начали создавать "искусственных сотрудников"

Уже несколько западных компаний объявили о создании "искусственных сотрудников". В частности, Nvidia, занимающаяся технологиями искусственного интеллекта, и медицинская компания Hippocratic AI объявили о сотрудничестве в разработке "медицинских агентов с искусственным интеллектом". Исследователи из Hippocratic заявили, что цифровые "медсестры" будут обучены "обширному сбору конфиденциальных данных, включая планы оказания медицинской помощи, нормативные документы в области здравоохранения, медицинские руководства, базы данных о лекарствах и другие высококачественные медицинские документы". А компания Cognition, занимающаяся разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта, первой разработала автономного инженера-программиста для искусственного интеллекта, которого назвали Devin. Devin может самостоятельно создавать веб-сайты и программные приложения в течение 20 минут и может использовать интернет для обучения своим навыкам. 
"Дейли Мейл" поговорила с Эдом Бруссаром, генеральным директором компании Tomoro (сотрудничает с OpenAI). Бруссар считает, что прогресс, который будет достигнут уже за следующие два года, будет более значительным, чем все достижения, достигнутые в отрасли за предыдущие 75 лет, и что к концу десятилетия все офисные рабочие места будут "преобразованы" агентами искусственного интеллекта, что уже в ближайшем будущем технология искусственного интеллекта возьмёт на себя административные и исследовательские функции в нескольких отраслях, включая юриспруденцию, инвестиции и маркетинг. По его мнению, крупные организации, которые не станут использовать "искусственных сотрудников", будут уничтожены уже в следующем десятилетии (то есть исчезнут, будучи заменены новыми фирмами, работающими на основе искусственного интеллекта).
Об этом же ранее говорил миллиардер и хозяин компании "Майкрософт" Билл Гейтс. 

 

К 2028 году компании OpenAI и "Майкрософт" намерены выпустить суперкомпьютер с поддержкой искусственного интеллекта, бюджет проекта может составить 100 миллиардов долларов. За техническую часть отвечает разработчик чат-бота ChatGPT (OpenAI), "Майкрософт" же финансирует проект. 



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APN.ru