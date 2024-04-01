Западные компании начали создавать "искусственных сотрудников"

Уже несколько западных компаний объявили о создании "искусственных сотрудников". В частности, Nvidia, занимающаяся технологиями искусственного интеллекта, и медицинская компания Hippocratic AI объявили о сотрудничестве в разработке "медицинских агентов с искусственным интеллектом". Исследователи из Hippocratic заявили, что цифровые "медсестры" будут обучены "обширному сбору конфиденциальных данных, включая планы оказания медицинской помощи, нормативные документы в области здравоохранения, медицинские руководства, базы данных о лекарствах и другие высококачественные медицинские документы". А компания Cognition, занимающаяся разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта, первой разработала автономного инженера-программиста для искусственного интеллекта, которого назвали Devin. Devin может самостоятельно создавать веб-сайты и программные приложения в течение 20 минут и может использовать интернет для обучения своим навыкам.

"Дейли Мейл" поговорила с Эдом Бруссаром , генеральным директором компании Tomoro (сотрудничает с OpenAI).

Бруссар считает, что прогресс, который будет достигнут уже за следующие два года, будет более значительным, чем все достижения, достигнутые в отрасли за предыдущие 75 лет, и что к концу десятилетия все офисные рабочие места будут "преобразованы" агентами искусственного интеллекта, что уже в ближайшем будущем технология искусственного интеллекта возьмёт на себя административные и исследовательские функции в нескольких отраслях, включая юриспруденцию, инвестиции и маркетинг. По его мнению,

крупные организации, которые не станут использовать "искусственных сотрудников", будут уничтожены уже в следующем десятилетии (то есть исчезнут, будучи заменены новыми фирмами, работающими на основе искусственного интеллекта).