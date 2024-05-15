Американские учителя рассказали, что они думают об искусственном интеллекте

Согласно опросу
американского Исследовательского центра Пью, учителя в США затрудняются дать внятную оценку использованию искусственного интеллекта в своей работе. 35% не уверены, может ли быть от него польза; 32% считают, что ИИ в равной пропорции несёт пользу и вред; 25% учителей полагают, что от искусственного интеллекта больше вреда, чем пользы; 6% видят больше пользы, чем вреда. Причём чем в более старших классах преподаёт учитель -- тем больше он видит вреда (в старших классах вредным ИИ считают 35% учителей). 24% американских старшеклассников признались, что используют ChatGPT, чтобы делать домашнюю работу (среди тех, кто знает об этом инструменте, а это две трети детей 13-17 лет).