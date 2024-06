Индика: русофобский бэд-трип релокантов

"Игра" Индика от студии Odd Metter позиционируется разработчиками как экшен-адвенчура в духе Hellblade.

Вот она, главная героиня - на скриншоте.



Сюжет игры посвящён сумасшедшей молодой монахине Индике.

По утверждению разработчиков, действия «игры» происходят в сеттинге альтернативной России конца XIX века.

В действительности в Индике нет ничего даже близко похожего на Hellblade. В "игре" полностью отсутствует боевая система.

Всё что Индика предлагает игроку это кое-как склеенные уровни с головоломками, которые решаются практически сами по себе.

Дизайн локаций линейный и неинтересный. Видимо в какой то момент разработчики устали от разработки собственной игры, потому что качество локаций значительно ухудшается по мере прохождения. Ближе к концу игры встречаются просто кривые локации, где входя в здание через дверь персонаж может легко оказаться в абсолютно другом помещение без двери! По большому счету Индика - это симулятор ходьбы.

Один раз нам дают прокатиться на паровом велосипеде, но это занимает 15 минут игрового времени и больше мы его не увидим. Индику трудно назвать игрой просто потому что в ней нет игрового процесса. Игрок не может совершать значимые действия, ошибаться, учиться всего этого в продукте просто нет.

Вместо этого игрока ведут по сюжету, в котором львиную долю времени занимают катсцены во время которых игрок не играет.

По этой причине некоторые называют Индику интерактивным фильмом. К сожалению, с этим нельзя согласится. Фильма игроку тоже не показывают,повествование бессвязно-лоскутное.

Главную героиню посылают отнести письмо, но она забывает про него через 10 минут, сюжетная линия обрывается.

Индика находит себе новое приключение, встретив беглого арестанта Илью. После чего целью Индики внезапно становиться доставить Илью к волшебному-артефакту - "кудцу", чтобы у него обратно отросла сгнившая рука. Часто ли вы отбрасываете свои планы, чтобы потащить незнакомцев лечиться? Что является мотивом? А вот Индика взяла и потащила.

Сюжет "игры" не раскрывает участвующих в повествовании персонажей и их мотивацию, вводя игрока в недоумение и вызывая огромное количество вопросов, на которые "игра" не дает ответы.

Прошлое Индики можно узнать с помощью пиксельных мини игр во время перехода между локациями. Они неплохие, но постоянно вырывают игрока из контекста повествования. История Индики заканчивается, когда она находит артефакт-кудец и разочаровывается в собственных убеждениях. При этом трансформации персонажа не происходит, игра просто обрывается. Илья в конце концов теряет сгнившую руку, и на этом его история также обрывается. Единственный персонаж, чья история действительно началась и завершилась - это собака. Она случайно встретила Илью и Индику, из за голода, охотилась на них и в конце умерла. Все второстепенные персонажи - это разнообразные уроды, которые канут в небытие сразу, как пропадут из кадра и больше в "игре" не появятся. Индику нельзя назвать интерактивным фильмом, потому что в этом продукте отсутствует цельный сюжет.

Анонсируя "игру" разработчики обещали, что их игра может наглядно продемонстрировать, как "религия вступает в противоборство с жестокой реальностью".

В действительностью с жестоко реальностью сталкиваются геймеры, которые пытаются играть в Индику, потому что прокачка реализована с помощью механики "веры". Набрать "очки веры" можно за розжиг лампад в домашнем иконостасе или нахождение священных писаний. При накоплении достаточного количества очков можно повысить уровень и выбрать одну из двух способностей. Но все способности так или иначе направлены на получение большего количества очков и больше никак не влияют на прохождение игры. Получается, что задумка разработчиков в том, чтобы Индика набирала "очки веры" ради получения еще большего количества "очков веры".

При этом сами "очки веры" тоже ни как не влияют на прохождение. По сути, эта механика не является частью геймплея, и если её убрать, вообще ничего не изменится. Судя по всему, разработчики ввели эту механику, чтобы выразить свое негативное отношение к религии и вере как к бессмысленному, с их точки зрения, занятию.

Отдельно стоит выделить главного антагониста "игры" Беса, сидящего в голове Индики. Задумка неплохая, это похоже на Dark Messiah of Might and Magic где в голове главного героя Сарефа находилась демонесса Зана, искущаюшая главного героя. К сожалению, Индике не повезло - в её голове "сидит" не сексапильный суккуб, а странное недоразумение. "Бесполезный труд - основа духовного развития. Зачем таскать воду из колодца, если помпа качает воду из святого источника? ". Вот такими речами, по мнению разработчиков, демон может поколебать веру монахини. Вместо того, чтобы быть нормальной демонической сущностью и искушать Индику пасть во грех, антагонист постоянно озвучивает тривиальные мысли на уровня развития пубертатного подростка. Даже если предположить, что это внутренний голос самой Индики, то она серьезно отстает в развитии, поскольку совершенно точно является взрослой девушкой. Кроме того, есть вероятность, что в развитии отстают разработчики, и им действительно кажется, что созданный ими нелепый образ Беса похож на могущественного демона.

Вместе с ужасной русскоязычной озвучкой (дубляж сделан на очень низком уровне и не является профессиональным) монологи Беса вызывают непроходящий кринж, испанский стыд и недоумение.

В целом создаеться впечатление, что разработчики буквально ненавидят выбранный ими же сеттинг. В "игре" буквально нет ни одного положительного персонажа и постоянно происходит что то неадекватное. Индика - сумасшедшая монахиня, которую в монастыре все ненавидят. Отец Индики убил её возлюбленного Цыгана. По ходу сюжета игры Индика попадает в тюрьму (вместо беглого заключенного Ильи) где её насилуют. У самого Ильи гниет рука и он как персонаж не вызывает положительных эмоций и в итоге теряет руку. Все второстепенные персонажи созданы намеренно уродливыми. Даже встреченная Ильей и Индикой собака пытается всех сожрать. Все окружающие объекты так же специально сделаны нарочито отталкивающими и гротескными. Композицию дополняет нелепая музыка и постоянная ругань.

В этом нет ничего неудивительного, потому что разработчики Индики студия Odd Meter - это русофобы, которые ненавидят Россию и абсолютно не скрывают этого. Студия-разработчик была создана в Москве, но перебралась в Казахстан в 2023 году. А директор Odd Meter Дмитрий Светлов (*наверное, будет признан в России иноагентом) записал целое видео где выступил против СВО и обвинил русскую провославную культуру в том, что она порождает насилие.

Индика - это не игра, это русофобское политическое высказывание релокантов в попытке замарать грязью русскую культуру и православие. Ненависть к России не мешает Дмитрию Светлову продавать свою русофобскую поделку через Steam на территории России по цене в 1000 рублей! Любви к стране не получилось, но можно взять деньгами.

Разработчики попытались написать слово из трёх букв на заборе русской культуры, но из-за передозировки лавандовым рафом сделали это латинскими буквами. У них не получилось оскорбить Россию, потому что их творчество не похоже на Россию. Проблема разработчиков в том, что они бесконечно далеки от культуры заявленного ими сеттинга.

В действительности разработчикам намного ближе другая культура - культура потребления легких наркотиков. Cannabis indica - это сорт конопли. Видимо, именно этот хорошо знакомый им референс неоднократно использовали ребята из студии Odd Meter при разработке своего продукта. То, что происходит в этой "игре" намного больше похожа на Бэд-трип релоканта, чем на "альтернативную Россию 19 века".

Использование игры как формы для политического высказывания и политической борьбы - это опасный прецедент для всего рынка видеоигр и геймерского сообщества. Многие известные медиафраншизы, такие как Властелин Колец и Звездные войны, были безнадежно испорченны политикой и повесткой. И даже в Вархаммер 40К (храни нас, Император. ) появилась женщина - Кустодианец!

Теперь такие люди, как Дмитрий Светлов и его студия Odd Meter, пытается внедрить политическую повестку на рынок видеоигр.

Единственная сомнительная польза от Индики как продукта в том, что теперь мы можем посмотреть на Россию через психоделическую призму сознания наркозависимого релоканта-предателя, сбежавшего из своей Родины. Платить за это деньги, конечно, не стоит.

На скриншоте ниже - то, как воспринимают Россию разработчики этого субпродукта.