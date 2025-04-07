 

В Петербурге депутаты хотят законодательно бороться с "крестопадом"; депутат Матвеев обратился в СК по поводу "развивающей" игры

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили закрепить в федеральном законе обязательность изображения культовых объектов с сохранением религиозной символики. "Проектом федерального закона предлагается установить, что при изображении культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), должна сохраняться религиозная символика, имеющаяся на данных объектах", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях". "Православные храмы не должны по каким-либо причинам изображаться без своего главного символа - креста. Ровно так же, как и изображение мечети не должно быть без полумесяца, а изображение синагоги не должно размещаться без звезды Давида, если на указанных сооружениях имеется соответствующая религиозная символика", - считают авторы законопроекта.

 

Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратил внимание следственных органов на "развивающую" игру "Достопримечательности России", выпущенную издательством АСТ, где сохранены полумесяцы и уничтожены кресты.

Также депутат поддержал встреченный им в Телеграме совет носить с собой маркер и наклейки, чтобы, в случае обнаружения "крестопада", можно было не сходя с места устранить нарушение.


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APN.ru