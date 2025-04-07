ВСУ наращивают силы при границе с Белгородской областью; Трампу не нравится, что РФ продолжает бомбардировки

ВСУ наращивают
группировку войск на границе с Краснояружским районом Белгородской области, в Поповке и Демидовке по-прежнему идут бои, также ВСУ увеличили
количество бронетехники и применяют её в направлении Демидовки. В Ракитянском районе Белгородской области (смежный с Краснояружским) для детей, "исходя из оперативной обстановки"
, введено "очно-дистанционное" обучение.
Президент США Дональд Трамп осудил Россию, сказав
, что хотел бы, чтобы Россия "прекратила бомбардировки, мне не нравятся бомбардировки". Ранее российский МИД сообщал
, что Украина каждый день нарушает "договорённость" не наносить удары по энергетической инфраструктуре, потому что не понимает, что Вашингтон в действительности осведомлён о ситуации.
В ночь на 7 апреля ВСУ вновь дважды ударили
по энергетическим объектам в Ростовской области, за сутки было шесть ударов
по российской энергетике.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что "вопросы, требующие ответов" связаны "и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев".