 

ВСУ наращивают силы при границе с Белгородской областью; Трампу не нравится, что РФ продолжает бомбардировки

ВСУ наращивают группировку войск на границе с Краснояружским районом Белгородской области, в Поповке и Демидовке по-прежнему идут бои, также ВСУ увеличили количество бронетехники и применяют её в направлении Демидовки. В Ракитянском районе Белгородской области (смежный с Краснояружским) для детей, "исходя из оперативной обстановки", введено "очно-дистанционное" обучение.
 
Президент США Дональд Трамп осудил Россию, сказав, что хотел бы, чтобы Россия "прекратила бомбардировки, мне не нравятся бомбардировки". Ранее российский МИД сообщал, что Украина каждый день нарушает "договорённость" не наносить удары по энергетической инфраструктуре, потому что не понимает, что Вашингтон в действительности осведомлён о ситуации.
В ночь на 7 апреля ВСУ вновь дважды ударили по энергетическим объектам в Ростовской области, за сутки было шесть ударов по российской энергетике.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "вопросы, требующие ответов" связаны "и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев".
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APN.ru