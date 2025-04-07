Глава ВОЗ в России заявил, что пол "назначают" при рождении
- 07.04.2025, 12:34,
- Новости
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Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев заявил
, что ВОЗ "признает гендерные несоответствия как выраженное и устойчивое несоответствие между ощущаемым полом человека и его полом, назначенным при рождении, которое может привести к желанию перемены или смены пола". Таким образом, по мнению ВОЗ, пол является чем-то "назначенным".
Дальше Бердыклычев заявил, что ВОЗ избегает "давать рекомендации" по "смене пола" у детей и подростков, "не имеет официальной позиции по количеству гендеров", а в целом "предоставление таких услуг людям, которые желают сменить пол, регулируется национальными системами здравоохранения на основании национальных законодательств".
Ранее российский биолог и вирусолог Российской академии наук Пётр Чумаков назвал
ВОЗ умирающей организацией, лоббирующей интересы крупных фармакологических корпораций, и подчеркнул, что она занимается запугиванием населения.