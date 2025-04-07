Глава ВОЗ в России заявил, что пол "назначают" при рождении

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев заявил , что ВОЗ "признает гендерные несоответствия как выраженное и устойчивое несоответствие между ощущаемым полом человека и его полом, назначенным при рождении, которое может привести к желанию перемены или смены пола". Таким образом, по мнению ВОЗ, пол является чем-то "назначенным".

Дальше Бердыклычев заявил, что ВОЗ избегает "давать рекомендации" по "смене пола" у детей и подростков, "не имеет официальной позиции по количеству гендеров", а в целом " предоставление таких услуг людям, которые желают сменить пол, регулируется национальными системами здравоохранения на основании национальных законодательств".