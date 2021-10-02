 

Какие видеоигры запрещают в Израиле и в Китае

Израиль разгневан появлением игры "Рыцари мечети Аль-Акса", где игрок действует на стороне палестинцев и убивает солдат Армии обороны Израиля (Цахаль, IDF). Целью играющего за "Ахмада-Палестинца" является убить так много израильских солдат, сколько возможно, и захватить контроль над Израилем. За попадание израильтянам в голову игроку приходят поздравления, а резня ножом придаёт ему сил. Игру придумал живущий в Бразилии палестинец Нидаль Ниджм, и он заявляет, что на создание игры его вдохновил отец, сражавшийся с евреями, и что таким образом он намерен "сломать клише представления арабов как террористов".
Игра должна поступить в продажу в декабре, и власти Израиля уже потребовали от Бразилии запретить её, назвав "поощрением убийства".  
 
В Китае запрещены игры, где аватар играющего не имеет чётких гендерных признаков и игрок может выбирать, быть ему "за хороших" или "за плохих". Также запрещены игры, где убивают "варваров", -- как оправдывающие распространение колониализма, и игры, где можно "переписать" историю нацистов или императорской Японии. Игроки младше восемнадцати лет в Китае сейчас имеют право проводить за видеоигрой не более трёх часов в неделю. 
За 2020-й год отрасль видеоигр Китая приросла в цене на 32 миллиарда фунтов, и цензура в этой области значительно усилилась. 
 



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