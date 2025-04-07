В Москве приговорили к 12 годам мигранта, ударившего повара ножом в сердце; в Узбекистане участника СВО осудили на 5 лет

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В Москве приговорён к 12 годам строгого режима мигрант, ударивший ножом в сердце повара возле бара в центре Москвы.
Также в Москве задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании женщины в квартире на шоссе Энтузиастов.
В Москве многонациональная банда в составе Миграна Сагателяна (руководителя банды), Аиды Аракеловой и Натальи Поляковой инсценировали аварии и обманули таким образом страховщиков на 12 миллионов рублей.
 
В Узбекистане приговорили к пяти годам колонии 51-летнего узбека за участие в специальной военной операции.
МИД Киргизии просит продлить срок легализации мигрантов в РФ. Он истекает 30 апреля, при этом менее 3% от официально признанного числа мигрантов-нелегалов в РФ озаботились тем, чтобы урегулировать свой статус.
 
Отдыхавший на Занзибаре (Танзания) путешественник из России оставил на "Букинге" плохой отзыв на гостиницу, в которой остановился, после чего её владелец натравил на него полицию.
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APN.ru