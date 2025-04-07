ВСУ минируют кладбища в Курской области, погибший и раненые в Брянской и Херсонской областях, ДНР

"Одно из последних, что было - пивная банка, брошенная рядом с могилой. Понятно, что наш человек придет и захочет убраться возле могил родственников. У коллег попадалось, что были заминированы телефоны, колонки. В основном это на детей рассчитано. Ребенок приходит домой, несколько раз крутит в руках, а там стоит механизм на 20 поворотов, на 20 повороте он взрывается. Для чего это сделано: если поднял и взорвалось, то [пострадал] один человек, а когда принес домой, семье, происходит взрыв и страдают множество людей".