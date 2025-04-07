 

ВСУ минируют кладбища в Курской области, погибший и раненые в Брянской и Херсонской областях, ДНР

В селе Лемешовка Севского района Брянской области из-за удара беспилотника ВСУ погиб мирный житель.
В Голой Пристани Херсонской области украинским обстрелом жилого сектора ранены мужчина и женщина.
В Горловке ранен мирный житель. В ДНР из-за обстрела ВСУ обесточена фильтровальная станция, прекращена подача воды в Донецк и Ясиноватую. 
В Каменке-Днепровской Запорожской области обстреляна больница с тяжелобольными пациентами, она повреждена.
В Курской области украинцы, отступая, минируют кладбища и маскируют мины. Также они минируют мусор и брошенные предметы. 
Командир инженерно-саперного взвода "Барс-Курск" с позывным Мирон рассказал:
"Одно из последних, что было - пивная банка, брошенная рядом с могилой. Понятно, что наш человек придет и захочет убраться возле могил родственников. У коллег попадалось, что были заминированы телефоны, колонки. В основном это на детей рассчитано. Ребенок приходит домой, несколько раз крутит в руках, а там стоит механизм на 20 поворотов, на 20 повороте он взрывается. Для чего это сделано: если поднял и взорвалось, то [пострадал] один человек, а когда принес домой, семье, происходит взрыв и страдают множество людей".
Минно-взрывные травмы являются главной причиной инвалидности участников специальной военной операции, следует из данных, приведённых заместительницей руководителя Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации Еленой МорозовойПо её словам, 58,3 процента участников СВО, ставших инвалидами, имеют инвалидность второй группы. Из них 85 процентов получили инвалидность в результате комбинированных минно-взрывных травм.
«Самое главное, что у них огромная проблема социальной реинтеграции именно потому, что в результате этих сочетанных травм у них также множественные нарушения и ограничения жизнедеятельности. А это люди молодого возраста, то есть им еще жить и жить».

 


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