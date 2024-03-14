В ЕС приняли закон, регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта

14 марта Европарламент принял закон , регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта. Закон классифицирует все основанные на ИИ системы и инструменты по уровню риска, который может быть как несущественным, так и высоким. Документ, в частности, запрещает использование систем распознавания лиц и других систем "удаленной биометрической идентификации" в режиме реального времени в общественных местах и регулирует применение генеративных нейросетей (таких как ChatGPT), а также "высокорисковых систем" - беспилотных автомобилей, медицинского оборудования.

Российский эксперт - главный архитектор систем искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ Роман Душкин, - считает, что РФ такой закон не нужен, что в РФ не будут "давить" на разработчиков искусственного интеллекта и будут его повсеместно применять.