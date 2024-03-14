 

В ЕС приняли закон, регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта

14 марта Европарламент принял закон, регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта. Закон классифицирует все основанные на ИИ системы и инструменты по уровню риска, который может быть как несущественным, так и высоким. Документ, в частности, запрещает использование систем распознавания лиц и других систем "удаленной биометрической идентификации" в режиме реального времени в общественных местах и регулирует применение генеративных нейросетей (таких как ChatGPT), а также "высокорисковых систем" - беспилотных автомобилей, медицинского оборудования. 
Российский эксперт - главный архитектор систем искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ Роман Душкин, - считает, что РФ такой закон не нужен, что в РФ не будут "давить" на разработчиков искусственного интеллекта и будут его повсеместно применять.
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APN.ru