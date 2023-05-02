 

"Крёстный отец искусственного интеллекта" сожалеет о своей разработке

Семидесятипятилетний Джефри Хинтон покинул компанию "Гугл" и рассказал, что сожалеет о разработке технологии "искусственного интеллекта", у истоков которой он стоял. Хинтон сравнил себя с "отцом атомной бомбы" Робертом Оппенхаймером, хотя, в качестве извинения себя, приводит довод, что если бы не он занялся этой работой -- то кто-нибудь другой.
Учёному не нравится мысль, что его изобретение может быть использовано для распространения ложной информации, включая видео и фото, а кроме того, лишит работы множество людей. "Средний человек больше не сможет понять, где правда".
"Идея о том, что эта штука действительно может стать умнее людей, — мало кто в это верил. Большинство людей думали, что это далеко не так. И я думал, что это было далеко не так. Я думал, что до этого ещё 30-50 лет, а то и больше. Очевидно, что я больше так не думаю".
Более 30% опрошенных россиян считают, что их профессию могут заменить нейросети.
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APN.ru