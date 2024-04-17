 

Глава СПЧ рассказал, как в Центре Пушкина филолог-русист сдал экзамен по русскому хуже не говорящих по-русски мигрантов

 

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев рассказал, как родившийся в РСФСР и пытавшийся получить российский вид на жительство Андрей Мамыкин сдал тест на знание русского языка почти в два раза хуже, чем не понимавший по-русски мигрант из Средней Азии. 

Фадеев подчеркнул, что в Центре Пушкина во время сдачи на сертификат о владении языком репатриант Мамыкин был единственным русским среди претендентов, и "некоторые экзаменуемые даже не понимали просьбы повесить куртку в шкаф". Мамыкину же "пытались аннулировать сочинение, еле сдал экзамен — получил оценку в 50 процентов плюс один балл", - отметил Фадеев

В то же время мигрант, почти не владевший языком, получил 100 баллов. Но даже и после сдачи на знание языка Мамыкин, по словам Фадеева, не может получить работу в России.

 

Ранее Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Псковский государственный университет получили предостережения из-за нарушений требований к экзамену по русскому языку для мигрантов.

 

Фадеев также предложил ставить мигрантов на воинский учёт сразу по получении российского гражданства, "в одно и то же время, за одним и тем же столом", подчеркнув, что многие получающие российское гражданство мигранты уклоняются от этой обязанности.

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