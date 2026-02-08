 

«Самый опасный враг» в Музее Задорожного

Последний январский день был ознаменован уникальной лекцией в Музее техники Вадима Задорожного. Историк авиации Мансур Мустафин рассказал гостям лекции о самолете, считавшемся самым опасным противников для советских летчиков – Мессершмите 109.

 

 


Ме-109, или как его называли в оригинале Bf-109, стал настоящей грозой летчиков в воздухе. Для того, чтобы научиться справляться с ним и побеждать в воздушных сражениях, бойцам потребовалось немало времени и удачи.

 

 

 

Не только летчики, но и инженеры работали над тем, чтобы выяснять уязвимости этого самолета и использовать их для достижения победы.

Противник тоже не стоял на месте – в ответ на эти наработки рождались новые модификации «сто девятого», только серийных модификаций этого истребителя было более 10. Советским бойцам снова и снова приходилось искать решения для того, чтобы победить.

 

 


Мансур Мустафин – знаток истории авиации, а в Музее техники Вадима Задорожного, где проходила эта лекция, можно увидеть сохранившийся Ме-109. Он размещен на втором этаже музейного здания, и уцелел практически целиком – его нашли поисковики и подняли из воды. Конечно, «целиком» в данном случае условность – самолет буквально проеден ржавчиной. И все же это настоящий свидетель истории, настоящий поверженный враг тех лет – у самолета свернут винт, а его падение произошло после того, как советский летчик сумел сбить этот борт.

У гостей уникальной лекции Мустафина была возможность не только послушать историю Ме-109 и всех его модификаций, но и посетить экскурсию по музею, включавшую рассказ о стоящем в музее самолете от авиационного эксперта Евгения Лебедева.

