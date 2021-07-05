Курение после вакцинации ведёт к образованию тромбов

Образование тромбов и дополнительный стресс для организма, который может усугубить или обострить побочные эффекты, - потенциальные последствия курения в течение трёх дней после вакцинации от ковида.

"Одно и тоже влияние (как от алкоголя) - это спазмы сосудов и загущение крови, которое является самым ведущим при ковиде. При воздействии на организм любыми вирусами, не только ковидом, идёт загущение крови, сужение сосудов и резкое тромбообразование - все те же самые риски. Чтобы исключить их, нельзя пить [алкоголь] и курить", - рассказала директор центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

Лапа советует курящим людям после вакцинации не курить и принимать антикоагулянты, которые снижают активность свёртывающей системы крови и препятствуют образованию тромбов.