 

На 50% участились случаи ухудшения зрения за время ковидорегуляций

Число пациентов, которые жалуются на нарушение зрения из-за стресса, за время ковидопандемии выросло примерно на 50%,
сообщила профессор, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова:

"Мне кажется, процентов на 50 точно стало больше пациентов с жалобами на нарушение зрения из-за стресса... До пандемии это было эпизодически, это было скорее исключение из правил".

По её словам, стрессовая ситуация может привести к функциональным нарушениям зрения, когда человек начинает хуже видеть вблизи или вдаль.

 

"Вегетативная нервная система, она отвечает у нас, в том числе, за вот такие вот реакции и аккомодации. То есть человек может начать видеть хуже вдаль или вблизи".

Если стрессовый фактор убрать и назначить лечение -- такие последствия обратимы, однако стресс может запустить проблемы сосудистого характера, которые вызывают уже органические изменения на глазном дне.

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APN.ru