На 50% участились случаи ухудшения зрения за время ковидорегуляций

Число пациентов, которые жалуются на нарушение зрения из-за стресса, за время ковидопандемии выросло примерно на 50%,

"Мне кажется, процентов на 50 точно стало больше пациентов с жалобами на нарушение зрения из-за стресса... До пандемии это было эпизодически, это было скорее исключение из правил".

По её словам, стрессовая ситуация может привести к функциональным нарушениям зрения, когда человек начинает хуже видеть вблизи или вдаль.