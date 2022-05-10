На 50% участились случаи ухудшения зрения за время ковидорегуляций

По её словам, стрессовая ситуация может привести к функциональным нарушениям зрения, когда человек начинает хуже видеть вблизи или вдаль.
"Вегетативная нервная система, она отвечает у нас, в том числе, за вот такие вот реакции и аккомодации. То есть человек может начать видеть хуже вдаль или вблизи".
Если стрессовый фактор убрать и назначить лечение -- такие последствия обратимы, однако стресс может запустить проблемы сосудистого характера, которые вызывают уже органические изменения на глазном дне.