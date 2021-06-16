Всем – на медитацию и чтение «Отче наш»

Все помнят историю трёхгодичной давности про то, как в Тайланде 25-летний тренер с двенадцатью подростками застрял в пещере Тхамлуангнангнон, которую затопило водой, и прохода к внутренним галереям не было... Они застряли там 23 июня, а вытащили оттуда 10 июля. 18 дней они все сидели на крошечном островке, в пещере, поглощая ограниченный спелео-ловушкой кислород, практически без еды. И их спасли. Об этой спасательной операции (как им туда поставляли кислород, погиб один дайвер, потеряв свои баллоны, 10 000 человек в общей сложности участвовали в операции и даже Илон Маск притаранил какой-то батискаф, который эксперты определили как большие и бесполезные понты) весной этого года начали снимать фильм под режиссурой Рона Ховарда.
Что поразило лично меня в той истории, так это фундамент, на котором, собственно, и состоялось спасение. Тренер этих мальчиков в прошлом имел опыт монашества. И первое, что он сделал: отказался от еды сам, распределил имеющуюся еду по детям, а потом всех посадил и учил медитации. Ученики откровенно об этом потом рассказывали. Все эти дни они МЕДИТИРОВАЛИ. Именно поэтому, спасатели, вынувшие оттуда группу не просто живой, а ещё очень спокойной, были поражены: как было возможно такое спокойствие? Медитация стала главным фактором того, что они выжили.
А теперь немножечко ликбеза.
Иммунная система - это совокупность миллиардов клеток, которые проходят через кровоток. Они входят и выходят из тканей и органов, защищая организм от инородных тел (антигенов), таких как бактерии, вирусы и раковые клетки. Основные типы иммунных клеток - лейкоциты. Есть два типа лейкоцитов: лимфоциты и фагоциты. Есть два типа лимфоцитов: В-клетки (вырабатывают антитела, которые попадают в жидкость, окружающую клетки, чтобы уничтожить вторгшиеся вирусы и бактерии и не дать им проникнуть в клетки) и Т-клетки (если вторжение внутрь клетки всё-таки произошло, то они захватывают инфицированную клетку и уничтожают её).
Когда мы в стрессе, способность иммунной системы бороться с антигенами резко снижается. Вот почему на фоне стресса мы всегда более подвержены инфекциям. Гормон стресса может подавлять эффективность иммунной системы (например, снижает количество лимфоцитов). Стресс также может иметь косвенное влияние на иммунную систему, поскольку человек может использовать нездоровые поведенческие стратегии преодоления стресса, такие как употребление алкоголя и курение. Стрессовые реакции влияют на пищеварительную систему. Во время стресса пищеварение угнетается. После стресса пищеварительная деятельность активизируется. Именно эти перепады могут способствовать язве. (Опять же, та же Helicobacter pylori может себе спокойно спать и быть просто симбионтом, а свой патогенный путь начать под действием стресса макроорганизма - адреналин, выпускаемый стрессовой реакцией, может подсобить).
Стрессовые реакции увеличивают нагрузку на систему кровообращения из-за учащения пульса и т.п. Стресс также может влиять на иммунную систему, повышая кровяное давление. Гипертония (постоянное повышение артериального давления в течение нескольких недель) является основным фактором риска ишемической болезни сердца (ИБС). Стресс вызывает повышение уровня холестерина в крови за счёт действия адреналина и норадреналина на высвобождение свободных жирных кислот. Это вызывает слипание частиц холестерина, что приводит к образованию сгустков в крови и на стенках артерий и их закупорке.
Стресс может иметь косвенное влияние на заболеваемость, поскольку он связан со всеми видами вредных привычек (которые, увы, на стрессе являются стратегиями выживания), например, с курением, чрезмерным употреблением алкоголя, неправильным питанием, отсутствием физических упражнений и дефицитом сна.
Кратковременное подавление иммунной системы не опасно. Однако хроническое подавление делает организм уязвимым для инфекций и самых разных неинфекционных болезней. Хороший пример этого - СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Это именно хроническое подавление иммунной системы, что делает организм уязвимым для самых невинных болезней. Стресс ОДНОЗНАЧНО приводит к частым болезням и инфекциям.
Исследований на эту тему – огромное количество. Я упомяну прямо только одно. Оно называлось «Психосоциальные модификаторы иммунокомпетентности студентов-медиков». Его целью было изучить, влияет ли стресс во время важных экзаменов на работу иммунной системы. Это был естественный эксперимент. Исследователи взяли образцы крови 75 студентов-медиков первого курса (49 мужчин и 26 женщин). Образцы крови были взяты: (а) за месяц до выпускных экзаменов (относительно низкий уровень стресса) и (б) во время экзаменов (высокий уровень стресса). Иммунное функционирование оценивали путем измерения активности Т-клеток в образцах крови. Студентам также были предоставлены анкеты для оценки психологических переменных, таких как жизненные события и одиночество. Результаты: образец крови, взятый у первой группы (перед экзаменом), содержал больше Т-клеток по сравнению с образцами крови, взятыми во время экзаменов. Авторы исследования обнаружили, что иммунные ответы были особенно слабыми у тех студентов, которые сообщали о наибольших ОЩУЩЕНИЯХ ОДИНОЧЕСТВА, а также у тех, кто испытывал другие стрессовые жизненные события или психиатрические симптомы, такие как депрессия или тревога. Вывод был однозначный: стресс (экзамен) снизил эффективность работы иммунной системы.
Для меня лавочка на улице – самое распространенное медитативное место. Я сажусь на неё, не чтобы отдохнуть, а часто -- чтобы усмирить нагнетённые в голову мысли, которые во время движения организуют неразруливаемую пробку. Я сажусь и потихоньку, дыша, распутываю клубок.
Теперь у меня вопрос. 1,5 года происходит очевидное антинаучное преступление перед человечеством в виде безграмотных антиковидных мер. 1,5 года людей прессуют, стращают, пугают, ограничивают в частной жизни, держат в ситуации непредсказуемости и полной потере контроля над своей жизнью. 1,5 года им не дают гулять, ходить в церковь (то есть молиться – а это одна из форм медитации, которая просто необходима мозгу и нервной системе для выживания). 1,5 года перекрывают ЛЮБЫЕ каналы информации, по которым могло бы проходить что-то позитивное, успокаивающее и даже просто научно-обоснованное, оставляя только те каналы, по которым гонится страх и всякие статьи про отпиленные ноги. 1,5 года все государства мира разговаривают с людьми на языке штрафов, запретов и слежек.
Вы какого хотите коллективного иммунитета, мне интересно? Он бы был уже давно ПРОСТО от переболевших. Но его нет. Его не будет и от вакцинации. Потому что в таких условиях никто не может выдавать адекватного иммунного ответа. Так не бывает. Нельзя отменять законы природы, полагая, что власть их скомпенсирует или может как-то переписать. И это уже не просто абсурд. Это торжество безграмотности, которое больше всего транслируют образованные люди – их безграмотность в очень специальной области ведёт человечество к катастрофе. Литераторы, арт-критики, профессора истории и доктора филологии, математики, искусствоведы. Вы – авторитеты в своих областях. Но вы ни черта не смыслите в естествознании. Эту дырку несмышления вы заполняете пропагандистскими трюизмами, схематичными позитивистскими выводами, полагая, что общее владение правилами силлогизма компенсирует вам знание сложнейшего иммунохимического устройства человека. Смотреть на это нет сил. Прекратите эту безостановочную шариковщину. Всем – на медитацию и чтение «Отче наш». Лавочки перевязали. Берите с собой на улицу свой личный складной стул.
Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма.