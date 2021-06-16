Всем – на медитацию и чтение «Отче наш»

Все помнят историю трёхгодичной давности про то, как в Тайланде 25-летний тренер с двенадцатью подростками застрял в пещере Тхамлуангнангнон, которую затопило водой, и прохода к внутренним галереям не было... Они застряли там 23 июня, а вытащили оттуда 10 июля. 18 дней они все сидели на крошечном островке, в пещере, поглощая ограниченный спелео-ловушкой кислород, практически без еды. И их спасли. Об этой спасательной операции (как им туда поставляли кислород, погиб один дайвер, потеряв свои баллоны, 10 000 человек в общей сложности участвовали в операции и даже Илон Маск притаранил какой-то батискаф, который эксперты определили как большие и бесполезные понты) весной этого года начали снимать фильм под режиссурой Рона Ховарда.

Что поразило лично меня в той истории, так это фундамент, на котором, собственно, и состоялось спасение. Тренер этих мальчиков в прошлом имел опыт монашества. И первое, что он сделал: отказался от еды сам, распределил имеющуюся еду по детям, а потом всех посадил и учил медитации. Ученики откровенно об этом потом рассказывали. Все эти дни они МЕДИТИРОВАЛИ. Именно поэтому, спасатели, вынувшие оттуда группу не просто живой, а ещё очень спокойной, были поражены: как было возможно такое спокойствие? Медитация стала главным фактором того, что они выжили.

А теперь немножечко ликбеза.

Иммунная система - это совокупность миллиардов клеток, которые проходят через кровоток. Они входят и выходят из тканей и органов, защищая организм от инородных тел (антигенов), таких как бактерии, вирусы и раковые клетки. Основные типы иммунных клеток - лейкоциты. Есть два типа лейкоцитов: лимфоциты и фагоциты. Есть два типа лимфоцитов: В-клетки (вырабатывают антитела, которые попадают в жидкость, окружающую клетки, чтобы уничтожить вторгшиеся вирусы и бактерии и не дать им проникнуть в клетки) и Т-клетки (если вторжение внутрь клетки всё-таки произошло, то они захватывают инфицированную клетку и уничтожают её).

Когда мы в стрессе, способность иммунной системы бороться с антигенами резко снижается. Вот почему на фоне стресса мы всегда более подвержены инфекциям. Гормон стресса может подавлять эффективность иммунной системы (например, снижает количество лимфоцитов). Стресс также может иметь косвенное влияние на иммунную систему, поскольку человек может использовать нездоровые поведенческие стратегии преодоления стресса, такие как употребление алкоголя и курение. Стрессовые реакции влияют на пищеварительную систему. Во время стресса пищеварение угнетается. После стресса пищеварительная деятельность активизируется. Именно эти перепады могут способствовать язве. (Опять же, та же Helicobacter pylori может себе спокойно спать и быть просто симбионтом, а свой патогенный путь начать под действием стресса макроорганизма - адреналин, выпускаемый стрессовой реакцией, может подсобить).

Стрессовые реакции увеличивают нагрузку на систему кровообращения из-за учащения пульса и т.п. Стресс также может влиять на иммунную систему, повышая кровяное давление. Гипертония (постоянное повышение артериального давления в течение нескольких недель) является основным фактором риска ишемической болезни сердца (ИБС). Стресс вызывает повышение уровня холестерина в крови за счёт действия адреналина и норадреналина на высвобождение свободных жирных кислот. Это вызывает слипание частиц холестерина, что приводит к образованию сгустков в крови и на стенках артерий и их закупорке.

Стресс может иметь косвенное влияние на заболеваемость, поскольку он связан со всеми видами вредных привычек (которые, увы, на стрессе являются стратегиями выживания), например, с курением, чрезмерным употреблением алкоголя, неправильным питанием, отсутствием физических упражнений и дефицитом сна.