Стратегия России по энергопереходу "может потребовать пересмотра"

Отвечая на вопросы депутатов Госдумы, вице-премьер Александр Новак сказал , что "в связи с происходящими в текущий момент геополитическими и экономическими изменениями заложенные ранее в стратегических документах решения по энергопереходу могут потребовать пересмотра и переориентирования".

Таким образом, "Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года" и "Стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года" могут быть пересмотрены.