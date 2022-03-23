Стратегия России по энергопереходу "может потребовать пересмотра"
- 23.03.2022, 15:38,
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Отвечая на вопросы депутатов Госдумы, вице-премьер Александр Новак сказал
, что "в связи с происходящими в текущий момент геополитическими и экономическими изменениями заложенные ранее в стратегических документах решения по энергопереходу могут потребовать пересмотра и переориентирования".
Таким образом, "Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года" и "Стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года" могут быть пересмотрены.