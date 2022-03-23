 

Стратегия России по энергопереходу "может потребовать пересмотра"

Отвечая на вопросы депутатов Госдумы, вице-премьер Александр Новак сказал, что "в связи с происходящими в текущий момент геополитическими и экономическими изменениями заложенные ранее в стратегических документах решения по энергопереходу могут потребовать пересмотра и переориентирования".
Таким образом, "Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 года" и "Стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года" могут быть пересмотрены. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» США надеются, что РФ не будет использовать энергоресурсы в политических целях
» Госдума приняла закон о парниковых газах
» ООН продолжает настаивать на необходимости борьбы с глобальным потеплением
» В Госдуме разгорается крупный скандал
» Евросоюз – финансы, энергетика и Косово
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Международная федерация плавания завела дело против олимпийского чемпиона Рылова

  • 20:20
  • 158

В 2021 году в Москве выявлено более 146 000 нарушений миграционного законодательства

  • 19:56
  • 157

В Москве пройдёт Форум «Внутренняя русофобия как главная угроза Российской государственности».

В украинском вопросе лучше уйти от слова «национализм».

В украинском вопросе лучше уйти от слова «национализм».

Россия не успокоится, пока не принудит Украину к фактической капитуляции

Россия не успокоится, пока не принудит Украину к фактической капитуляции

Британия требует удалить беседу российского пранкера с британским министром обороны

  • 17:58
  • 286
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru