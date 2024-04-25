Патрушев рассказал о рисках нелегальной миграции; Русская община пришла в школу

Нелегальную миграцию можно считать источником гуманитарных рисков и террористических атак, сказал секретарь Совета безопасности Росиии Николай Патрушев. По его мнению, нелегальная миграция тесно связана не только с угрозами терактов, но и с организованной преступностью, торговлей людьми, оружием и запрещёнными веществами, поэтому важна эффективная система контроля за мигрантами, оптимизации их депортации и унификации миграционного законодательства.

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Батайске учащийся заявил, что занимается спортом, чтобы избивать русских (есть видео).