 

Патрушев рассказал о рисках нелегальной миграции; Русская община пришла в школу

 

Нелегальную миграцию можно считать источником гуманитарных рисков и террористических атак, сказал секретарь Совета безопасности Росиии Николай Патрушев. По его мнению, нелегальная миграция тесно связана не только с угрозами терактов, но и с организованной преступностью, торговлей людьми, оружием и запрещёнными веществами, поэтому важна эффективная система контроля за мигрантами, оптимизации их депортации и унификации миграционного законодательства.

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Батайске учащийся заявил, что занимается спортом, чтобы избивать русских (есть видео).
Учительница 5-го класса обратилась к диаспорам, а участники местной русской общины давно пытались решить вопрос с родителями мелких нацистов, но те не приходили. Сегодня добрые русские люди приехали, чтобы поговорить с директором в присутствии силовиков и прокуратуры.
В Петербурге школьный дворник Денислам изнасиловал двух тринадцатилетних мальчиков.

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