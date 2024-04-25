 

Американцы назвали приоритеты политики

По данным Исследовательского центра Пью, с 2021 года значительно выросло число американцев, считающих, что борьба с преступностью должна стать приоритетом для президента и Конгресса: в 2021 году так считали 55% республиканцев и 39% демократов, а в 2024-м так считают 68% республиканцев и 47% демократов.
Что касается внешней политики, список приоритетов таков: защищать США от террористических атак (73%), бороться с нелегальным завозом наркотиков в США (64%), предотвращать распространение оружия массового поражения (63%), поддерживать военное преимущество США над другими странами (53%), бороться с распространением инфекционных заболеваний (52%), ограничивать мощь и влияние России (50%), ограничивать мощь и влияние Китая (49%), решать проблемы изменений климата (44%).
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APN.ru