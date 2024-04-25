Замглавы Минобороны помещён в СИЗО "Лефортово"

Арестованный по делу о коррупции замминистра обороны Тимур Иванов находится в следственном изоляторе "Лефортово".

В среду Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 23 июня Иванова и еще одного фигуранта дела - предпринимателя Сергея Бородина. Иванову и Бородину предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальный срок заключения составляет 15 лет, предусмотрен также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки. Следствие предполагает, что Иванов вступил в преступный сговор с Бородиным, с которым находился в дружеских отношениях, и с третьими лицами, для "получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ.