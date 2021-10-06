США надеются, что РФ не будет использовать энергоресурсы в политических целях

Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что Россия не будет использовать поставки её энергоресурсов в политических целях. "Надеюсь, Россия не будет использовать энергетику для оказания давления на Европу", - приводит его слова агентство "Блумберг".

По словам главы Госдепа, высокие цены на энергоносители означают, что "следует переходить на новые, более современные источники энергии".

С ним в принципе согласно российское Министерство экономического развития, прорабатывающее "проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года". Предполагается "достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году, а возможно, и ранее" и ценовое регулирование углеродоёмких отраслей экономики.

"При выборе механизма ценового регулирования выбросов парниковых газов (система квотирования выбросов парниковых газов, внедрение нормативных требований по обязательному применению и стимулированию внедрения технологий с низкими показателями выбросов парниковых газов и высокими показателями энергоэффективности, корректировка НДПИ) применительно к наиболее неэффективным углеродоемким отраслям экономики будут учитываться результаты экспериментов по установление специального регулирования выбросов парниковых газов в отдельных субъектах РФ".

Для простого потребителя это может означать, что цены на горючее будут расти с заявкой, что средства вкладываются в "технологическое обновление экономики".

Биржевые цены на авиакеросин и топочный мазут обновили исторические максимумы.





