 

ООН продолжает настаивать на необходимости борьбы с глобальным потеплением

 
Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) призвал страны удвоить усилия по сокращению выбросов парниковых газов, а также представить более "амбициозные" национальные планы по борьбе с изменением климата.

Несмотря на то, что большинство государств-участников Парижского соглашения (всего их 75) считают необходимым сокращение выбросов в национальном масштабе, это выражается в достижении к 2030 году сокращения лишь на 1% по сравнению с показателями 2010 года.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата, напротив, подчеркнула, что в целях недопущения повышения глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия к 2100 году выбросы парниковых газов в ближайшие 10 лет должны снизиться на 45% по сравнению с 2010 годом.

Исполнительный секретарь РКИК Патрисия Эспиноса считает, что 2021 год открывает миру беспрецедентную возможность добиться значительного прогресса в борьбе с изменением климата. "Это редкий момент, который нельзя упустить", - утверждает она.


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APN.ru