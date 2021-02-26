ООН продолжает настаивать на необходимости борьбы с глобальным потеплением

Несмотря на то, что большинство государств-участников Парижского соглашения (всего их 75) считают необходимым сокращение выбросов в национальном масштабе, это выражается в достижении к 2030 году сокращения лишь на 1% по сравнению с показателями 2010 года.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата, напротив, подчеркнула, что в целях недопущения повышения глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия к 2100 году выбросы парниковых газов в ближайшие 10 лет должны снизиться на 45% по сравнению с 2010 годом.

Исполнительный секретарь РКИК Патрисия Эспиноса считает, что 2021 год открывает миру беспрецедентную возможность добиться значительного прогресса в борьбе с изменением климата. "Это редкий момент, который нельзя упустить", - утверждает она.



