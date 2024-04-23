 

Посол РФ в Таджикистане сказал о ложных трактовках образа России, глава Крыма призвал ужесточить миграционную политику

Оппоненты России используют искажение исторических фактов для того, чтобы испортить отношения РФ с государствами Центральной Азии, заявил посол России в Душанбе Семён Григорьев, выступая на открытии международного круглого стола "Общая история Таджикистана и России в современном контексте". "Частью этих планов является и распространение в умах, в том числе молодежи наших стран, заведомо предвзятых, грубо искаженных и не имеющих ничего общего с исторической истиной трактовок ключевых событий прошлого и роли, которую сыграла в них Россия. Важно понимать, что подобные подходы наши оппоненты пытаются применять на всем пространстве Центральной Азии", - сказал Григорьев.

По его мнению, "подрыв дружеских, братских, союзных отношений между Россией и государствами Центральной Азии, прежде всего, Таджикистаном... становится главной задачей наших оппонентов на современном этапе", однако опыт сосуществования многонационального народа России с народами стран Центральной Азии всегда был обусловлен культурным и образовательным обменом.

 

Миграционная политика в РФ должна быть ужесточена с целью обеспечения безопасности граждан страны, считает глава Крыма Сергей Аксёнов. Также он отметил недостаток СНГ:

«Надо уже забыть про СНГ, когда коллеги говорят, это же СНГ и так далее. Послушайте, в СНГ за эти годы, после того, как Советский Союз распался, в основном у власти, практически во всех, без исключения странах, которые были в СНГ, находились антироссийские русофобские политики, которые делали все возможное для того, чтобы создать полностью негатив на территории своих стран по отношению к русским, православным, в данном случае к России в целом».



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