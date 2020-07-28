Гугл и Ютуб заблокировали православного бизнесмена Малофеева
- 28.07.2020, 14:29,
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Константин Малофеев -- православный бизнесмен под западными санкциями -- столкнулся с блокировкой на Ютубе принадлежащего ему канала "Царьград", а также аккаунта общества исторического просвещения "Двуглавый орёл", где Малофеев председателем.
"Ваш аккаунт Google был отключён и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство", -- сказано в уведомлении, которое получили "цареградцы".
По словам главного редактора телеканала Дарьи Токаревой, эти объяснения неудовлетворительны и "Царьград" намерен подавать в суд.
В пресс-службе Гугла считают, что всё законно. С другой стороны, Ютуб уже далеко не впервые замечен в применении цензуры в зависимости от предпочтений хозяев компании.