 

Гугл и Ютуб заблокировали православного бизнесмена Малофеева

Константин Малофеев -- православный бизнесмен под западными санкциями -- столкнулся с блокировкой на Ютубе принадлежащего ему канала "Царьград", а также аккаунта общества исторического просвещения "Двуглавый орёл", где Малофеев председателем.
 
 
"Ваш аккаунт Google был отключён и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство", -- сказано в уведомлении, которое получили "цареградцы". 
 
По словам главного редактора телеканала Дарьи Токаревой, эти объяснения неудовлетворительны и "Царьград" намерен подавать в суд. 
 
В пресс-службе Гугла считают, что всё законно. С другой стороны, Ютуб уже далеко не впервые замечен в применении цензуры в зависимости от предпочтений хозяев компании. 
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