Банк «Возрождение» отдадут сенатору, который находится под следствием

Контроль над банком «Возрождение», в котором граждане России держат около 161 млрд рублей, в ближайшее время перейдет к миллиардеру и сенатору от Республики Дагестан Сулейману Керимову.
Как известно, Керимов, который, по данным прокуратуры Франции, ввозил в страну деньги чемоданами
, переправив таким образом около $900 млн, купит акции «Возрождения» у братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых - бывших собственников Промсвязьбанка, покинувших Россию и проживающих на данный момент в Лондоне, после национализации банка и его передачи под контроль ЦБ.
Находящийся под следствием миллиардер Керимов, которому пришлось внести 40 млн евро залога, чтобы выйти из французской тюрьмы
, был выбран из пяти претендентов, в числе которых были группа ВТБ и член совета директоров «Возрождение» Отар Маргания. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои собственные источники.
Как утверждают источники агентства, сенатор получит банк, входящий в топ-40 по размеру активов и топ-25 по объему вкладов физлиц в России, без какой-либо оплаты денежными средствами: братья Ананьевы передадут свою долю Керимову в учет долга перед его структурами. Такое предписание выдал российский ЦБ, со ссылкой на то, что собственники банков, которым потребовалась санация, не могут контролировать другие банки.
Напомним читателям, что господин Керимов, чье состояние оценивается Forbes в $6,9 млрд, был задержан
полицией в аэропорту Ниццы в середине ноября. Миллиардеру, который до того, как стать сенатором, владел контрольным пакетом в крупнейшей золотодобывающей компаний РФ "Полюс", были предъявлены налоговые претензии на сумму 400 млн евро. Именно такую сумму, как заявляет прокуратура, он недоплатил в казну Франции, активно занимаясь скупкой недвижимости через фиктивные компании и офшоры. Сам Керимов все обвинения отрицает, утверждая, что не имеет никакой недвижимости во Франции.
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