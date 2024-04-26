Диверсанты в российской логистике?

Обстоятельства последних двух лет сорвали маски как с политической и бизнес-элиты, так и российского топ-менеджмента. После февраля 2022 года из России сбежал топ-менеджер «Газпромбанка» Игорь Волобуев, следом отправился замгендиректора «Аэрофлота» Андрей Панов и ряд других трусливых руководителей. Оказавшись за границей, все они представляют легкую добычу для иностранных спецслужб, с удовольствием вербующих носителей ценных знаний о стратегических предприятиях нашей страны.





Впрочем, были случаи и похуже, были и такие представители топ-менеджмента, которые оказались завербованы до СВО и продолжали вредить и после её начала.





В числе подобных называют и бывшего топ-менеджера группы компаний «Дело» Дмитрия Панькова, который, по мнению ряда источников (например газеты Совершенно Секретно ) годами занимался саботажем и вредительством в российской транспортной отрасли, в том числе, наверное, и в интересах британской разведки.





Утверждают, что злоупотребляя доверием руководства, Паньков несколько лет сливал чувствительную информацию конкурентам, а затем и вовсе начал торпедировать выгодные сделки. Этим он занимался вплоть до своей отставки в прошлом году. Подробности подрывной деятельности Панькова и его подельников по разрушению логистики страны – в нашем расследовании.





Вербовка юриста Панькова проходила в Лондоне?





В транспортной отрасли юрист по образованию Дмитрий Паньков оказался, можно сказать, случайно, по блату. В юности он водил дружбу с неким Тимофеем Телятником, через которого попал в ГК «Дело». Впрочем, долго он там не задержался – в ходе судебного процесса на Кипре Паньков раскрыл коммерческие тайны ГК «Дело». Судебный процесс сорвал крупную сделку на $700 млн с дубайской DP World, после чего в отношении Панькова возбудили уголовное дело за незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.





От уголовного преследования Паньков в 2016 году в панике бежит в Лондон, где умоляет предоставить ему убежище. В этот пикантный момент его предположительно и вербуют специалисты из МИ-6, впечатленные его талантом наносить ущерб транспортной отрасли России. Этот талант, как мы увидели, он впоследствии реализует ещё не раз.





Возвращение в Москву состоялось спустя два года, в рамках «лондонского списка» бизнес-омбудсмена при Президенте РФ Бориса Титова. Беглый юрист вернулся в транспортную отрасль.





А когда сумел втереться к бывшим коллегам в доверие, начал, как указывает ряд источников, исподтишка гадить.





Пул вредителей

Получив доступ к деятельности холдинга, который на тот момент уже занимал лидирующие позиции в транспортной отрасли, Паньков разворачивает, по сути дела, подрывную деятельность на вверенном ему предприятии. Внутри ГК «Дело» с помощью британских «партнеров» он организует настоящее подполье из лиц с двойным гражданством, целью которого, по нашему мнению, было разрушение холдинга изнутри и выстраивание коррупционных цепочек для личного обогащения.





В свою сеть Панькову удалось вовлечь главу «Транс Контейнера» Александра Исурина и его заместителя Сергея Мухина. Считаем, что именно с их помощью он организовал коррупционную схему по переводу грузопотоков с терминалов «Транс Контейнера» на красноярские площадки прямых конкурентов из ГК «Фининвест» (принадлежит бывшему топ-менеджеру РЖД Александру Кахидзе). Схема проработала несколько лет, пока не стала основой для уголовного дела.





Только обнаруженный ущерб превысил 70 млн рублей, сколько же денег «перекачали» Паньков и компания на самом деле – знают только они. Впрочем, по делу сроки получили лишь несколько рядовых сотрудников, а Паньков и его группа наказания сумели избежать.





В сентябре 2022 года Исурина переводят из «ТрансКонтейнера» руководить только что зарегистрированным в Дубае морским контейнерным оператором Mountain Air Shipping (MAS). На тот момент страна отчаянно нуждалась в новых логистических цепочках, взамен обрушенных Западом, и MAS была одной из немногих компаний, которая ещё возила грузы в Россию и из неё.





Тогда с подачи Панькова в ГК «Дело» попадает некий Подгаецкий, который пытается проводить внутри компании фрахт судов по завышенным ценам. И Исурин ему в этом активно помогает. По оценкам, ущерб от этой активности мог превышать 60 млн долларов.





Впрочем, тандем проработал на этой ниве сравнительно недолго – вредительство было быстро вскрыто и пресечено, и уже к весне 2023 года их турнули со своих мест. Теперь с «наследством» диверсантов разбираются в ГК «Дело» и «ТрансКонтейнере» выходцы из «Росатома»– Екатерина Ляхова и Михаил Концерев, соответственно.





Шпионы с двойным гражданством?





В конечном итоге, большая часть организованной группы собралась в структурах «Фининвеста». Кахидзе, который пригрел их на груди в благодарность за прибыльные махинации в Красноярске. Исурин и Мухин до сих пор работают там, наверное, разрушая изнутри теперь уже «Фининвест». Долг компании недавно перевалил за 100 млрд рублей и, очевидно, стараниями новых сотрудников продолжает расти.





По сообщениям ряда источников Подгаецкий принялся сливать на Запад информацию уже о своём новом работодателе. Якобы, во многом благодаря его безудержным доносам в санкционные SDN-списки в феврале 2024 года попали ТЛЦ «Электроугли» в Московской области, принадлежащие Кахидзе, за что последний натурально набил ему морду и уволил.





Подсвечивают и другой факт – по сведениям тех же источников все участники группы Панькова, включая его самого, имеют помимо российского гражданства ещё и подданство весьма враждебных России государств. А заявлялось ли оно официально? У Панькова и Подгаецкого, как говорят, – гражданство Украины, а Исурин и Мухин –Прибалтики. В числе тех, кто постоянно находился с ними в единой связке - несколько лиц, имеющих гражданство Израиля, некие Фроликов, Переверзев и Вафин.





Делаем вывод, что все они коррумпированы, ненавидят Россию, владеют ценной информацией о работе стратегических предприятий российской транспортной отрасли – и, скорее всего, находятся в зоне влияния иностранных спецслужб.





Это многое объясняет – например, как страны Запада наносили максимально болезненные санкционные удары по российской транспортной отрасли, и как им удается оперативно распознавать и разрушать новые цепочки, которые создают российские компании по их обходу.





Подрыв транспортного суверенитета России





Паньков, скорее всего, тоже «стучал» о доступных ему секретах и схемах обхода санкций, которые были доступны ему в силу служебного положения. Об этом пишет издание FLB.





«Именно Паньков владел ценной информацией о работе стратегических российских предприятий, в одном из которых работал сам, а информацию о другом мог получать через посредников <...>. И, как подозревают, он вполне мог передавать её в Лондон», – сообщается в недавнем расследовании FLB.





Издание также указывает, что есть «обоснованные подозрения», что Паньков мог передавать информацию ещё и братьям Магомедовым. И что именно благодаря переданной информации, ими были составлены материалы лондонского иска к России на 14 млрд долларов.





Аналогичную деятельность мог вести и протеже Панькова Подгаецкий. Во время работы в «Деле», как сообщают, он строчил письма-доносы всем партнерам холдинга, старательно разъясняя, что те имеют дело с российской компанией и российскими грузами. В конечном итоге, кажется, именно стараниями этого «доброхота» под санкциями оказалось входящее в холдинг «Сахалинское морское пароходство» (SASCO), которое планировало развивать перевозки по Северному морскому пути. Теперь же компания выведена из игры, что наносит ущерб государственным интересам.





Главной же диверсией Панькова может стать торпедирование российского логистического супергиганта на базе активов ГК «Дело» и FESCO. В обеих конкурирующих компаниях свою крупную долю имеет «Росатом», и их объединение на его базе напрашивалось давно.





Однако создание объединенной компании до сих пор не случилось. По нашим сведениям — благодаря сопротивлению, которое организовал Паньков изнутри «Дела», убеждавший всех вокруг, что это очень плохая идея. Для британской короны — может быть, и плохая. А для транспортного суверенитета страны создание непобедимой мощной логистической компании полного цикла — только плюс.





К счастью, фактическое вредительство Панькова, наконец, стало слишком заметным, и его изгнали из компании и отрасли в конце 2023 года. Однако он всё ещё обладает большим объёмом информации, которую, по всей видимости, «сливает» не только в спецслужбы, но и всем, кто готов платить – например, тем же Магомедовым.





А вывод из этого, пожалуй, только один: предавший однажды обязательно предаст снова. Шиковавшие в первые десятилетия XXI века топ-менеджеры оказались просто неспособны проявить стойкость и патриотизм, бросившись при первой же возможности искать новых покровителей и продавать секреты, полученные в силу служебного положения.





Кризис помогает государству и бизнесу очиститься от подобных кадров. Хорошо, что Паньков был отстранен от управления стратегически важным предприятием.





Полагаем, однако, что плохо, что он всё ещё на свободе и, возможно, всё ещё имеет источники информации, накопленные за годы работы в отрасли. Очень хотелось бы, чтобы в этой ситуации разобрались компетентные органы, ответственные за национальную безопасность.



