 

Во Франции по обвинению в отмывании денег арестован Сулейман Керимов

Суд в Ницце арестовал известного российского бизнесмена и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, предъявив ему обвинения в отмывании денег. Об этом сегодня сообщает Bloomberg со ссылкой на прокурора.

Арестованный Керимов не признает обвинений, выдвинутых властями Франции.

Отметим, что задержание Сулеймана Керимова произошло вечером 20 ноября. На место выехали российские дипломатические сотрудники, а сам член Совфеда РФ находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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