 

Генпрокурор пытается спасти сенатора Керимова

Российский генпрокурор Юрий Чайка сообщил журналистам, что власти РФ ведут переговоры с французскими правоохранительными органами, пытаясь добиться передачи дела члена Совета Федерации Сулеймана Керимова в российскую юрисдикцию. 

Напомним читателям, что Керимов в конце ноября был задержан в аэропорту Ниццы по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму около 400 млн евро. Прокуратуре Ниццы не удалось поместить российского сенатора-миллионера под арест - суд решил выпустить его под залог в 40 млн евро, отобрав паспорт. 

Разумеется, подобное развитие событий не устраивает не только генпрокурора РФ, но и общественных и культурных деятелей, которые в поддержку Керимова даже написали письмо президенту Франции. По мнению Чайки, Сулейман Керимов обладает «особым статусом», и у правосудия к нему должно быть иное отношение и подход, даже если выдвинуты обвинения в тяжких преступлениях.

Надо отметить, что не так давно сам Юрий Чайка стал центральной фигурой громкого расследования, проведенного Фондом по борьбе с коррупцией. Алексей Навальный со своей командой собрал большой количество материалов, касающихся бизнес-империи сыновей Чайки, которая, по версии оппозиционеров, построена незаконными способами.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Во Франции по обвинению в отмывании денег арестован Сулейман Керимов
» Кучерена: преследование Сулеймана Керимова властями Белоруссии носит политически мотивированный характер
» Следственный комитет Белоруссии объявил Сулеймана Керимова в международный розыск
» Сулейман Керимов не финансировал российскую оппозицию
» Чайка станет преемником Устинова
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Миф о санкциях за Олимпийский бойкот

Миф о санкциях за Олимпийский бойкот

В честь великого дня

В честь великого дня

Флаг растоптан

Флаг растоптан

Россия интернированная

Россия интернированная

Олимпийское судилище

Олимпийское судилище

Каркнул ворон: «Never МОК»

Каркнул ворон: «Never МОК»

Главные темы
Выборы 2016 Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Генпрокурор пытается спасти сенатора Керимова

  • 20:19
  • 397

Выборы президента могут превратиться в праздник

  • 17:45
  • 309

Генеральная прокуратура заблокировала сайты Ходорковского и «Открытой России»

  • 15:01
  • 338
Миф о санкциях за Олимпийский бойкот

Миф о санкциях за Олимпийский бойкот

Иностранцев будут лишать прописки без их согласия

  • 15:21
  • 568

Российским войскам приказано покинуть Сирию

  • 13:57
  • 481
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru