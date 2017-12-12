Генпрокурор пытается спасти сенатора Керимова

Российский генпрокурор Юрий Чайка сообщил журналистам, что власти РФ ведут переговоры с французскими правоохранительными органами, пытаясь добиться передачи дела члена Совета Федерации Сулеймана Керимова в российскую юрисдикцию.





Напомним читателям, что Керимов в конце ноября был задержан в аэропорту Ниццы по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму около 400 млн евро. Прокуратуре Ниццы не удалось поместить российского сенатора-миллионера под арест - суд решил выпустить его под залог в 40 млн евро, отобрав паспорт.





По мнению Чайки, Сулейман Керимов обладает «особым статусом», и у правосудия к нему должно быть иное отношение и подход , даже если выдвинуты обвинения в тяжких преступлениях. Разумеется, подобное развитие событий не устраивает не только генпрокурора РФ, но и общественных и культурных деятелей, которые в поддержку Керимова даже написали письмо президенту Франции.





Алексей Навальный со своей командой собрал большой количество материалов, касающихся бизнес-империи сыновей Чайки, которая, по версии оппозиционеров, построена незаконными способами Надо отметить, что не так давно сам Юрий Чайка стал центральной фигурой громкого расследования , проведенного Фондом по борьбе с коррупцией.





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