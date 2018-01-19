 

Керимов улетел, но обещал вернуться

Французские власти разрешили сенатору Сулейману Керимову, подозреваемому в крупных налоговых и финансовых махинациях, слетать в Россию на три дня. После этого он должен вернуться во Францию для дальнейшего расследования его дела. Об этом сегодня сообщает издание AFP со ссылкой на прокуратуру Ниццы. По официальной версии, сенатор получил право на это поездку в связи с болезнью своего брата.

Напомним читателям, что Керимова обвинили в уклонении от налогов при покупке недвижимости во Франции и отмывании преступных средств, которые он, как полагают силовики, ввозил на территорию страны в чемоданах. 

Общая сумма нарушений, которые вменяются бизнесмену, насчитывает десятки миллионов евро. Если вина миллиардера будет доказана, то Керимову грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее российский генпрокурор Юрий Чайка и коллеги Керимова из Совета Федерации пытались спасти сенатора, обратившись к французским властям с просьбой вернуть российского сенатора домой, чтобы он мог исполнять свои обязанности перед избирателями. По мнению Чайки, Сулейман Керимов обладает «особым статусом», и у правосудия к нему должно быть иное отношение и подход, даже если выдвинуты обвинения в тяжких преступлениях.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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