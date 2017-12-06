Краткая история постсоветской России
- 06.12.2017, 16:13,
- Мнения
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- Тарас Бурмистров
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Запад очень добрый, на самом деле. Вспомните, как он реагировал на
Ельцина. Приехал пьяный русский медведь - ну видно, что России не по
себе, политически. Нормальная история - Риму, Византии и Британии тоже
было очень не по себе, когда рушились их империи.
Поэтому
несколько кривых джентльменских ухмылок, в случае особо пьяных номеров -
и не более того. Никто его не унижал, не загонял в угол и не
«пользовался положением».
То же отношение сохранилось и к
сменщику. И причина та же - постимперское состояние сохранялось, будем
мягки и снисходительны. В уме, шепотом - «а то Германию один раз уже
загнали в угол», все сделали выводы.
Но после Крыма джентльмены
сделали другой вывод - что мальчик повзрослел. Большой уже,
самостоятельный. Сам сказал (вернее, показал делами).
Ну раз большой - значит должен держать удар. А бить теперь будут по-взрослому.
Первую оплеуху мы вчера наблюдали. Теперь ждем - чем же он ответит. Раз в самом деле такой взрослый.