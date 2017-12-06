 

Краткая история постсоветской России

Запад очень добрый, на самом деле. Вспомните, как он реагировал на Ельцина. Приехал пьяный русский медведь - ну видно, что России не по себе, политически. Нормальная история - Риму, Византии и Британии тоже было очень не по себе, когда рушились их империи.

Поэтому несколько кривых джентльменских ухмылок, в случае особо пьяных номеров - и не более того. Никто его не унижал, не загонял в угол и не «пользовался положением».

То же отношение сохранилось и к сменщику. И причина та же - постимперское состояние сохранялось, будем мягки и снисходительны. В уме, шепотом - «а то Германию один раз уже загнали в угол», все сделали выводы.

Но после Крыма джентльмены сделали другой вывод - что мальчик повзрослел. Большой уже, самостоятельный. Сам сказал (вернее, показал делами).

Ну раз большой - значит должен держать удар. А бить теперь будут по-взрослому.

Первую оплеуху мы вчера наблюдали. Теперь ждем - чем же он ответит. Раз в самом деле такой взрослый.
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