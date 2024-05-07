 

Стали известны причины эффективности белорусской миграционной политики

 

Эксперт Юлия Банишевская рассказала "Царьграду" об эффективности миграционной политики Белоруссии. В этой стране сейчас почти нет мигрантов, потому что принят ряд законов, по которым они могут работать только прозрачно. Кроме того, мигрант, даже женившись на белоруске, сможет получить гражданство республики только по истечении семи лет, при этом в браке должно родиться более двух детей.

«Практика, конечно, хорошая. Если она дает эффект, то почему бы ее не применить у нас. Но здесь вопрос в том, что снижать численность мигрантов предлагается, заходя со стороны самих мигрантов. То есть создавать им сложные условия работы, трудные условия получения гражданства, чтобы наша страна перестала быть для них привлекательной», — сказала Банишевская. Но в первую очередь, по её мнению, нужно заставить бизнес вести дела прозрачно, тогда и «необходимость в том, чтобы завозить мигрантов тысячами, отпадет сама собой». «Важно, чтобы местный бизнес работал именно с коренным населением, чтобы русские люди не оставались без работы, чтобы они получали достойную зарплату, соразмерную затрачиваемым усилиям», — отметила Банишевская.

 
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APN.ru