 

ВСУ обстреляли спасателей МЧС в Горловке, за сутки в ДНР ранены пятеро

 

 

Спасатели МЧС попали под атаку украинского дрона в Горловке, ДНР. Они занимались ликвидацией возгорания сухой травы. Спасателей доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Ранее эмчеэсников украинцы атаковали в Каховке. За сутки в ДНР ранены пять мирных жителей (четверо из них спасатели МЧС), повреждены четыре жилых дома.

Неустановленный беспилотник атаковал хранилище топлива в Воронежской области, на железнодорожной станции в городе Лиски. Обломки беспилотника со следами горения заметили при обходе территории рядом с цистерной для хранения горючего. На резервуаре образовалась вмятина.

В Шебекине (Белгородская область) обстрелом повреждено промышленное предприятие.

 


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