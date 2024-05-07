ВСУ обстреляли спасателей МЧС в Горловке, за сутки в ДНР ранены пятеро

Спасатели МЧС попали под атаку украинского дрона в Горловке, ДНР. Они занимались ликвидацией возгорания сухой травы. Спасателей доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь. Ранее эмчеэсников украинцы атаковали в Каховке. За сутки в ДНР ранены пять мирных жителей (четверо из них спасатели МЧС), повреждены четыре жилых дома.

Неустановленный беспилотник атаковал хранилище топлива в Воронежской области, на железнодорожной станции в городе Лиски. Обломки беспилотника со следами горения заметили при обходе территории рядом с цистерной для хранения горючего. На резервуаре образовалась вмятина.

В Шебекине (Белгородская область) обстрелом повреждено промышленное предприятие.