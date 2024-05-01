Особенности высоких кабинетов

В одном отношении правительство г-на Макрона - несомненная головная боль для журналистов и обозревателей: при нервозных "обновлениях" то одного, то другого министра, чьё имя и лицо (во всех смыслах этого слова) так и остаётся невнятным в общем мутном потоке многословного бездействия, запоминать эти имена и различать эти лица становится всё утомительнее и бесполезнее.

Государством управляют никому неизвестные и ничем себя не проявившие люди, беспрестанно сменяющие друг друга на высоких должностях и оперативно отступающие в отставку, с гарантией пожизненной ренты.

Некоторым из них даже удаётся не "отставиться", а остаться, пусть и со скандалом, просто пересев из одного министерского кресла на другое, как это получилось у мадам Aмeли Удеа-Кастера. Вам ничего не говорит это имя? И не скажет. И это правильно. Побывав министром образования всего три недели (рекорд, достойный Гиннесса), она успела нагородить столько глупостей, столкнув лбами оппонентов всех сортов и развязав реальное медийное побоище, что её спешно сняли с дистанции и перебросили на другой горячий участок французской республики. Теперь она - министр спорта, с его олимпийскими и парaлимпийскими играми, и всё с тем же энтузиазмом убеждает журналистское сообщество в неизбежности ближайших побед, в полном контроле над безопасностью и в абсолютной чистоте воды в реке Сене. Ни полицейские сводки, ни результаты химических анализов сточных вод мадам министра ничуть не смущают. Новые рекорды впереди.

Я не стану напоминать (стану!)о громких ляпах нынешнего министра экономики и финансов Бруно Ле Мэра, побывавшего министром сельского хозяйства при Саркози (2 года 10 месяцев и 17 дней), но до сих пор не знающего, сколько квадратных метров в одном гектаре (дословное признание во время прямого эфира). Зато регулярно выдающего обильную продукцию эротических романов (6 книг за 7 лет интенсивной работы в правительстве г-на Макрона), на которых, по всей видимости, и зиждется сегодняшнее управление французской экономикой и финансами.

Кого действительно стоит здесь упомянуть, для чистоты сравнения, так это навсегда вошедшую в историю международных "соотношений" легендарную Джен Псаки и её ставшие классикой формата находки (про «карусель выборов» или шестой американский флот "у берегов Белоруссии"...). Потому что, все те, кто свято верил и наивно полагал, что только система американского истеблишмента так сильно разьедена политкорректностью, что и в госсекретари берёт каких попало карьеристов-недоучек, дипломированных лишь необходимой сегодня ориентацией, а вот европейская политическая элита - ещё держится на сваях старой закалки, то бишь, образования и дипломатии высочайшего уровня, - могут немедленно наглотаться валидола и забыться тяжким сном.

Кабинет г-на Макрона развеял в прах все самые сладкие иллюзии о том, что судьбы вселенной в "Белых Домах" решают исключительно умные люди.

Свеже-номинированная пресс-секрeтарём действующего французского правительства, г-жа Приска Тевно, за менее чем месяц умудрилась не толькo ославиться на всю страну своими необдуманными и неотёсанными заявлениями, но и растерять штат собственных сотрудников практически целиком. Из девяти членов её кабинета, в отставку одновременно подали семь.

Нового пресс-секретаря широкая публика заметила, после ставшего вирусным высказывания о якобы доблестно предотвращённых французскими спецслужбами терактах, во время католической Пасхи. Ошарашенные этой новостью службы затребовали пояснения, поскольку, по их сдержанному признанию, сами они понятия не имели о том, что доблестно предотвратили нечто страшное и непредотвратимое. Пресс-секретрарь Приска Тевно вернулась к вспотевшим от сенсации микрофонам и затянула путанную литанию о том, что она имела в виду ("попытка перехода к теракту"), а не том, что все реально услышали ("предотвращение попытки перехода к теракту" - найдите пять отличий). Вся эта сцена смотрелась столь же нелепо и постыдно, сколь очевидно было, что пресс-секретарь на ходу придумала и ввернула фейк, ради красного словца.

Долгие и путанные, но отчаянно настырные пояснения пресс-секретаря только окочательно убедили прессу и публику в том, что школа и учение президента Макрона непоколебимы: если вас ловят на вранье с поличным, ни в коем случае не сдавайтесь, ничего не признавайте, навирайте больше оборотов, напирайте на изначальное непонимание, забалтывайте, клеймите, пускайте Кракена и оскорблённое достоинство.

Пресс-секретарь Приска Тевно устояла под артиллерийским огнём разоблачений и жёсткой критики, но во мгновение ока растеряла собственный кабинет. Семь из девяти бегущих сотрудников и соратников - это много. Это крепко. Это неспроста.

Но наших уважаемых читателей в данной истории должны заинтересовать не столько внутренние перипетии тружеников государственных департаментов, сколько количество самих этих тружеников в окружении одного важного поста. Перечень ушедших в отставку впечатляет пафосными названиями должностей и заставляет здуматься о реальных нуждах и эксцессах современной бюрократии.

Ибо, на подхвате у пресс-секретаря французского президента, оказывается, трудятся на весьма интересных финансовых условиях, такие не менее интересные люди, как:

- директор кабинета,

- замдиректора кабинета,

- шеф кабинета (не спрашивайте, какая разница с директором и замдиректором, всё равно никто не знает),

- специальная советница,

- советник по аргументации,

- советник по речам,

- парламентский советник и советник по местным выборам.

При таком щедром раскладе, не совсем ясно, чем, конкретно, занимается лично сам пресс-секретарь. Такое количество директоров, шефов и советников у одной катастрофически профнепригодной единицы, с зарплатами, неумолимо превышающими любое самое скромное понятие о справедливости, вызывает ассоциации с бессмертными героями Паустовского: «Губернаторы и статс-дамы! Перестанете вы мельтешить у нас под окнами или нет?..»

В памяти снова брезжит давно забытое слово "кодло", а читательские комментарии к сжатым сообщениям о спешных отставках лучше многих прочих резюмируют общую картину: «чем менее они компетентны, тем более важные посты они занимают».

Мораль сей басни проста, как оплеуха и колюча, как ёршик для чистки бутылок: когда вы изумляетесь и искренне поражаетесь уровню бестолковости ваших оппонентов, в сочетании с непробиваемой наглостью, при отсутствии элементарного смущения, - вспомните о количестве кормящихся при оппоненте директоров и специальных советников, способных в одночасье превратить паралимпийца в министра образования (и наоборот), а графомана-эротомана - в министра экономики.

Вспомните и больше не удивляйтесь. Делайте своё дело, пока шестой флот, под командованием советников по речам и аргументации, средь бурь, тревоги и туманов, ищет "берега Белоруссии".

**