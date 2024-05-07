Антонину Фёдорову (Мартынову) приговорили к девяти годам колонии

Новгородский областной суд приговорил
Антонину Фёдорову (Мартынову) к девяти годам колонии за попытку убийства шестнадцать лет назад её дочери Алисы, от которой та, по версии следствия, хотела избавиться, чтобы девочка не мешала её личной жизни, но которую она вырастила (сейчас Алисе восемнадцать лет). Дело против Мартыновой строилось на показаниях одного мальчика, который шестнадцать лет назад якобы видел, как "большая девочка толкнула маленькую девочку" в лестничный пролёт. Проверить это сейчас не представляется возможным, поскольку свидетель вырос, начал вести асоциальный образ жизни и умер. Мартынова 16 лет находилась в федеральном розыске. Вину она не признаёт
, называет произошедшее несчастным случаем (девочка от падения сломала челюсть и получила травму головы), просила судью не разлучать её с дочерью.