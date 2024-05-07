 

57% россиян высказались за смертную казнь

По данным опроса "Левада-центра" (внесён Минюстом в список иноагентов), 57% граждан России выступают определённо за смертную казнь (25%) или скорее за смертную казнь (32%). 33% выступают определённо или скорее против. Как правило, граждане поддерживают смертную казнь в качестве справедливого возмездия или за конкретные тяжкие преступления. Те, кто не поддерживает, либо заявляют, что это негуманно, либо указывают на возможность ошибки, либо, наоборот, считают, что это слишком гуманно, а надо, чтобы осуждённые мучились.
В 2002 году за смертную казнь выступали 68% россиян.
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APN.ru