57% россиян высказались за смертную казнь

Мой мир

По данным опроса "Левада-центра" (внесён Минюстом в список иноагентов), 57% граждан России выступают определённо за смертную казнь (25%) или скорее за смертную казнь (32%). 33% выступают определённо или скорее против. Как правило, граждане поддерживают смертную казнь в качестве справедливого возмездия или за конкретные тяжкие преступления. Те, кто не поддерживает, либо заявляют, что это негуманно, либо указывают на возможность ошибки, либо, наоборот, считают, что это слишком гуманно, а надо, чтобы осуждённые мучились.

В 2002 году за смертную казнь выступали 68% россиян.