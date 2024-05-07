Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ до 2030 года"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Указом поручено обеспечить повышение благополучия граждан страны, сохранение населения и поддержку семей, отмечается необходимость реализации потенциала каждого россиянина и развитие его талантов, а также «воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Также в указе говорится о развитии комфортной и безопасной среды для жизни и экологическом благополучии граждан. Среди других целей развития России обозначены устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство страны, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

"Не позднее 2030 года" Путин поручил правительству вывести Россию на четвёртое место среди ведущих экономик мира по размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Также к 2030 году минимальный размер оплаты труда поручено довести до 35 тыс. рублей.





Ранее Путин подписал указ об отставке правительства России. Кабмин будет обновлен по новым нормам, установленным после внесения в 2020 году поправок в Конституцию (кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров будет утверждать Госдума, но руководителей силовых ведомств назначит глава государства).