 

8 миллионов россиян являются потенциальными банкротами

Сотни тысяч россиян являются потенциальными банкротами или близки к этому, заявляют экономисты Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). На окончание прошлого полугодия в России насчитывалось 660 тыс. граждан с долгом более полумиллиона рублей, которые не производили выплат по нему 90 и более дней.

Как оценивают ситуацию специалисты ОКБ, число потенциальных банкротов сейчас составляет около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. При этом существуют еще около 7,1 млн заемщиков, которые сейчас не производят выплаты по своим кредитам более 90 дней и вполне могут заявить о своей финансовой несостоятельности. Таким образом, на сегодняшний день в стране имеется почти 7,8 млн граждан, которые могут в ближайшее время пополнить ряды банкротов.

Главными двигателями банкротства физических лиц, как правило, становятся кредиты наличными. По информации ОКБ, в 76% случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными со средним остатком долга примерно 754 тысячи рублей. Немногим лучше лучше обстоят дела в автокредитовании - покупатели кредитных автомобилей переходят в категорию потенциальных банкротов в 10,2% со средним долгом 981 тысяча рублей. Еще 5,8% приходятся на проблемы с ипотекой со средним долгом 3,1 млн рублей.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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