 

Бывший кандидат в президенты России задержан за стрельбу в Москве

В самом центре Москвы недалеко от Кремля произошла стрельба с участием миллионера Умара Джабраилова — бывшего сенатора и бывшего кандидата в президенты России.

Перестрелка произошла в отеле Four Seasons, сообщает газета «Коммерсантъ». По информации журналистов издания, Джабраилов был задержан и доставлен в отделение полиции. 

По имеющейся версии, стрельбу из пистолета устроил сам бизнесмен: в потолке его гостиничного номера, якобы, найдены отверстия от пуль.

Напомним читателям, что В 2000 году Умар Джабраилов участвовал в выборах президента России и занял последнее одиннадцатое место. В период с 2004 по 2009 год бизнесмен представлял в Совете Федерации Чечню.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Криминал
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