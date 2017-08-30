Бывший кандидат в президенты России задержан за стрельбу в Москве

В самом центре Москвы недалеко от Кремля произошла стрельба с участием миллионера Умара Джабраилова — бывшего сенатора и бывшего кандидата в президенты России.





Перестрелка произошла в отеле Four Seasons, сообщает газета «Коммерсантъ». По информации журналистов издания, Джабраилов был задержан и доставлен в отделение полиции.





По имеющейся версии, стрельбу из пистолета устроил сам бизнесмен: в потолке его гостиничного номера, якобы, найдены отверстия от пуль.





Напомним читателям, что В 2000 году Умар Джабраилов участвовал в выборах президента России и занял последнее одиннадцатое место. В период с 2004 по 2009 год бизнесмен представлял в Совете Федерации Чечню.





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