 

У арестованного замглавы Минобороны нашли недвижимость на миллиарды рублей

 

Появились данные об особняке стоимостью миллиард рублей, в котором проживал арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов. Дом расположен в клубном коттеджном посёлке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Интерьеры трёхэтажного здания площадью тысяча квадратных метров отделаны дорогими эксклюзивными материалами, в доме четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиные с камином, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и веранда с зоной отдыха.

Также Иванов может быть владельцем роскошного особняка в загородном поселке Панкратово на берегу Волги, в Тверской области.

Площадь особняка — не менее трёх тысяч квадратных метров. В главном здании располагаются зал, столовая, две спальни, сорокаметровая ванная и три гардеробные. К дому пристроены два флигеля на восемь спален. В подвале имеются четыре склада для мебели и два — для продуктов, а на участке расположен парк с фонтаном. 

На личного водителя семьи Ивановых записана городская усадьба Волконская, расположенная в Чистом переулке, в 15 минутах ходьбы от храма Христа Спасителя. 

 

Тимур Иванов занимал пост заместителя главы Минобороны с 2016 года и занимался вопросами строительства и капремонта военных объектов. ФСБ собирала материалы на Иванова в течение пяти лет, операция по задержанию готовилась «не один день и даже не один месяц».

 

 


 


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