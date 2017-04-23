Фестиваль Юйлинь в Госдуме Российской Федерации (Часть II) 

Часть 5. За Нижний Новгород от острова Ратманова до Балтийской косы! Но особый интерес представляют события наших дней, то, что Панов открыто называет образцом для всей страны, - практику своего родного региона, Нижнего Новгорода. Посмотрим, что говорят Нижегородские документы и что показывает местная практика обращения с бездомными и безнадзорными животными. Недавно в Нижнем Новгороде зоозащитники обнаружили концлагерь для собак из Дзержинска и Кстово. Но особый интерес представляют события наших дней, то, что Панов открыто называет образцом для всей страны, - практику своего родного региона, Нижнего Новгорода. Посмотрим, что говорят Нижегородские документы и что показывает местная практика обращения с бездомными и безнадзорными животными. Недавно в Нижнем Новгороде зоозащитники обнаружили концлагерь для собак из Дзержинска и Кстово. Помещение арендовала фирма Алексея Ляхманова, получившая муниципальный контракт на отлов бездомных собак . Зооактивисты подозревают, что в целях экономии подрядчики просто запирали четвероногих в тесных вольерах иждали, когда их убьют голод и морозы. Организатор фирмы по отлову бродячих животных избежал уголовного наказания, отделавшись штрафом в размере 55 тысяч рублей



Какова же законодательная база, на основе которой должен действовать подрядчик? Заметьте, мы не говорим о волонтерах, которые по доброй воле и совести отлавливают собак, стерилизуют их, прививают, лечат и кормят. В 2014 году Администрацией Нижнего Новгорода было принято постановление Какова же законодательная база, на основе которой должен действовать подрядчик? Заметьте, мы не говорим о волонтерах, которые по доброй воле и совести отлавливают собак, стерилизуют их, прививают, лечат и кормят. В 2014 году Администрацией Нижнего Новгорода было принято постановление «Об утверждении Порядка прекращения содержания безнадзорных животных, отловленных на территории города Нижнего Новгорода по истечение срока» . Поражает широкий спектр легитимных причин для эвтаназии:



Если налогоплательщику хочется знать, на что идут его деньги, он, помимо ряда других хороших слов, должен выучить слово «тендер» . Но в сообщении о февральском тендере на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе Нижнем Новгороде на 2017 год почему-то отсутствует цена:



Предмет тендера прописан с размахом – отлов и содержание4444 голов животных.

Это техническое задание на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных в городе Нижнем Новгороде в 2017 году пунктом 2.3. подразумевает «Содержание животных в пункте передержки», причем подрядчик должен обеспечивать одновременное содержание не менее, чем 150 животных. Делим количество голов (напоминаем, их должно быть 4444) на 12 месяцев и получается, что каждый месяц надо содержать 370 голов. Цифры не сходятся. Теперь представьте, какое количество убийств предполагает этот тендер. Зато на фоне всего этого есть красивый пункт 1.2. – «Отлов безнадзорных животных. - Отлов безнадзорных животных исключительно в целях их умерщвления запрещен».

Возникает закономерный вопрос, под какой приют сделан загадочный тендер, где будут содержаться собаки, которым посчастливится остаться в живых? Наши информанты предполагают, что это открытый в декабре 2016 года приют ООО «Зоозащита НН» и фонда «Сострадание», силами которых в Нижнем Новгороде уже было простерилизовано более 12 тысяч собак. В городе уже действует еще один приют для собак и кошек ООО «Зоозащита НН», куда и отвезли 20 собак, спасенных из ляхмановского ада.

То есть по Нижнему Новогороду мы имеем в сухом остатке стерилизацию по программе ОСВВ и содержание в приютах наряду с эвтаназией как способом регулирования численности безнадзорных животных. Вот пример именно такого, «гибридного» тендера:

Перенос такой практики на все федеральное пространство, да еще при категорическом нежелании регистрации с чипированием животных и контроля над ее выполнением позволяют задать нам вопрос: – господин Панов, вы уверены, что работаете над законом Российской Федерации по президентскому поручению, а не над малявой от региональных подрядчиков и муниципалов?



Более того, зоозащитникам стало известно, что для обсуждения государственного документа - федерального закона РФ Комитет Государственной Думы РФ стал приглашать на свои совещания представителя коммерческой организации из Нижнего Новгорода.

И вряд ли когда депутат Панов сидит на совещании с представителем коммерческой организации по правую руку, это может считаться этичным.

Бизнес - это про контракты, а не про законы.

В разработке думского закона привлекались и другие личности с "неоднозначной репутацией".





Самые свежие высказывания представителей Комитета экологии показывают крайнюю степень некомпетентности разработчиков закона со стороны Думы, нежелание создать полноценный юридический текст по президентскому поручению и плохое знакомство с предметом. Например, член Обществ палаты РФ Артём Кирьянов, который не стесняется приглашать на посвященные проблемам бездомных животных мероприятия известную "зоореалистку" и члена догхантерского форума Светлану Ильинскую . Кирьянов является первым зампредседателя Комиссии ОП РФ по социальной инфраструктуре и ЖКХ, а ЖКХ, как известно, непостижимым образом продолжает во многих районах отвечать за бездомных кошек и собак, то есть имеет прямой финансовый интерес в этой теме.Самые свежие высказывания представителей Комитета экологии показывают крайнюю степень некомпетентности разработчиков закона со стороны Думы, нежелание создать полноценный юридический текст по президентскому поручению и плохое знакомство с предметом.

Руководитель комитета Ольга Тимофеева считает, что длительность рассмотрения закона связана исключительно с его структурной сложностью: «Законопроект «захлебнулся», потому что в нём хотели прописать всё, про всех и сразу» - как будто закон об ответственном отношении к животным не должен охватывать все виды. Диких животных Тимофеева продолжает игнорировать.





Понятно, почему депутат Госдумы Панов не избежал «головокружения от успехов», странно, что он как представитель «Единой России» открыто противопоставил себя Владимиру Владимировичу Путину и Правительству, вызывающим образом саботируя поставленные перед ним как разработчиком федерального законопроекта «Об ответственном обращении с животными» задачи и лоббируя откровенно коррупционные схемы старого образца. Заместитель председателя комитета Владимир Панов утверждает, что закон должен, в первую очередь, повысить безопасность наших граждан при обращении с животными . Здесь мы не можем не процитировать казанскую зоозащитницу, разделяя ее возмущение: «Это хабаровские живодерки были в опасности при общении с животными с распятыми котятами и щенками? Это те, кто давит машинами медведей в опасности? Это чиновники Ростовской области, сидящие в своих кабинетах, и задумавшие перестрелять всех ворон, в опасности? Или дельцы, содержащие касаток в цистернах? Или владельцы контактных зоопарков? Или те, кто ездит по городам и по муниципальным контрактам отстреливает курареподобным ядом собак? А самые страдающие это, наверное, владельцы притравочных станций и организаторы собачьих боев». В самом деле, страдания животных от руки человека несоизмеримо больше, чем количество покусанных собаками «опасных пород» и бешеными котами, которыми на полном серьезе запугивает нас пресса. Есть крайний цинизм в том, чтобы прикрывать вольготно развернувшийся в последние три десятка лет бизнес на убийствах животных защитой от них человека. Это животные нуждаются в защите от людей, это люди как разумные существа несут за них ответственность, в том числе за то, что те оказываются на улицах без хозяев.Понятно, почему депутат Госдумы Панов не избежал «головокружения от успехов», странно, что он как представитель «Единой России» открыто противопоставил себя Владимиру Владимировичу Путину и Правительству, вызывающим образом саботируя поставленные перед ним как разработчиком федерального законопроекта «Об ответственном обращении с животными» задачи и лоббируя откровенно коррупционные схемы старого образца.



Часть 6. Мысли, как философ, говори, как крестьянин – почувствуй себя законодателем.



Специально для тех, кого не удовлетворяют чужие трактовки законопроектов, мы проводим краткое сравнение двух конкурирующих текстов закона с цитатами и ссылками на тексты. Федеральный закон № 458458-5 «Об ответственном обращении с животными» должен быть принят в апреле 2017 года. В природе существуют две версии его текста, готовых ко второму чтению. Специально для тех, кого не удовлетворяют чужие трактовки законопроектов, мы проводим краткое сравнение двух конкурирующих текстов закона с цитатами и ссылками на тексты. Федеральный закон № 458458-5 «Об ответственном обращении с животными» должен быть принят в апреле 2017 года. В природе существуют две версии его текста, готовых ко второму чтению. Одна - версия Правительства РФ

А вторая - версия Комитета природопользования ГД РФ. Самые последние поправки нам пока недоступны, но, судя по публичным высказываниям депутатов, их концепция не поменялась. Также в Думу были направлены поправки от Совета Федерации

К сожалению, многие небезразличные люди путаются и не понимают, почему широкая коалиция зоозащиты выступила против версии Комитета, поддерживая версию Правительства РФ. Последствия возможного принятия закона в комитетском изводе мы предлагаем вам просчитать, исходя из его содержания. В своих интервью депутат ГД РФ Панов говорит следующее - «Подобная программа… уже работает в Калининграде, Ростове, Нижегородской области и Санкт-Петербурге.» Сам депутат родом из Нижегородской области, поэтому смеем предположить, что он хорошо понимает, о чем говорит.



Федеральный закон, который должен установить нормы для всей страны в версии комитета гласит следующее: «Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ



«Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с животными

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с животными относятся:



1) утверждение порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в области обращения с животными;

2) утверждение правил и особенностей содержания домашних животных;

3) утверждение правил и особенностей выгула собак;

4) утверждение правил выгула и особенностей перевозки собак потенциально опасных пород;

5) утверждение правил передачи животных в приют для животных;

6) утверждение порядка создания и деятельности государственных, муниципальных и частных приютов для животных, а также нормы содержания животных в них;

7) установление требований по проведению обязательных профилактических ветеринарных мероприятий;

8) утверждение порядка регистрации животных;

9) утверждение порядка организации отлова и содержания безнадзорных животных;

10) утверждение перечня сведений о безнадзорных животных, поступивших в приют для животных, и порядка их размещения в сети «Интернет»;

11) иные предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия в области обращения с животными.»



То есть другими словами субъекту передается право на установление всех правил, относящихся к домашним и безнадзорным животным.

На примере Нижегородской области рассмотрим в действии модель Федерального закона в версии Комитета.

Закон «О безнадзорных животных на территории Нижегородской области»

То есть другими словами субъекту передается право на установление всех правил, относящихся к домашним и безнадзорным животным.На примере Нижегородской области рассмотрим в действии модель Федерального закона в версии Комитета.

«Статья 4. Полномочия органов государственной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области в сфере обращения с безнадзорными животными» – гласит «3. Законом Нижегородской области органы местного самоуправления муниципального района, городского округа Нижегородской области МОГУТ НАДЕЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ в сфере обращения с безнадзорными животными с передачей необходимых для осуществления данных полномочий материально-технических и финансовых средств.»



Слово «могут» говорит о том, что полномочия от субъекта передаются на муниципальный уровень.



Поэтому мы сразу переходим к

Поэтому мы сразу переходим к Постановлению Администрации Нижнего Новгорода







И в первой же статье читаем: «Статья 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА Для жителей города Нижнего Новгорода будет действовать именно то, что написанно в данном постановлении. Более того, в первом же абзаце мы находим этому подтверждение, а именно: «На основании Закона Нижегородской области от 03.10.2013 № 129-З…» То есть нас отсылают к «Закону Нижегородской области от 03.10.2013 № 129-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных" ( принят постановлением ЗС НО от 26.09.2013 № 1059-V )»И в первой же статье читаем: «Статья 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА



Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" регулирует отношения по наделению органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных.»



Таким образом, основным законом действующим к примеру, в Нижегородской области становиться не долгожданный Федеральный закон №485485-5 «Об ответственном обращении с животными», а «Закон Нижегородской области № 129-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных»







Заметим, что зоозащитников одинаково смущает в обеих версиях закона игнорирование серьезной проблемы, связанной с перепроизводством в корыстных целях не всегда здоровых животных: даже Совет Федерации в своих рекомендациях противится лицензированию и налогообложению заводчиков. Помимо выгоды бюджету и выведения из невидимой налоговой службе зоны огромного количества незаконных предпринимателей, запрета на деятельность черных разведенцев, громоздящих клетки с больными собаками и кошками у себя на кухне, это перекрыло бы серьезный канал превращения их в бездомных: в последнее время заметно увеличение количества выброшенных метисов, животных с генетическими болезнями, частыми при «черных» вязках – бизнес на случках обычно не отягощает себя ветеринарной информацией, и тех, кто при продаже был выдан за представителя другой породы. Помимо того, даже вполне легальная отечественная кинология давно нуждается в четком стандарте породы, что показала история Именно поэтому любые попытки внесения предложений в изменение текста закона в версии комитета являются бессмысленными, ибо закон передает непозволительно много полномочий субъектом РФ, не оставляя в тексте самого закона требований и обязательств по выполнению общих норм. Речь идет о федеральном законе и оставлять право решения вопроса за регионами – значит, сохранить существующее, крайне анархическое положение дел с неконтролируемым списанием бюджетных средств под эвтаназию как способ регулирования поголовья, заказные потравы и отстрелы, убийства голодом и холодом. Напомним, печально прославившаяся на материке компания «Волгапрофи», уличенная в сожжении живьем обездвиженных собак в Керчи и Феодосии, получила всего-навсего мягкое, административное наказание , и ситуация не уникальна в своей дикости.Заметим, что зоозащитников одинаково смущает в обеих версиях закона игнорирование серьезной проблемы, связанной с перепроизводством в корыстных целях не всегда здоровых животных: даже Совет Федерации в своих рекомендациях противится лицензированию и налогообложению заводчиков. Помимо выгоды бюджету и выведения из невидимой налоговой службе зоны огромного количества незаконных предпринимателей, запрета на деятельность черных разведенцев, громоздящих клетки с больными собаками и кошками у себя на кухне, это перекрыло бы серьезный канал превращения их в бездомных: в последнее время заметно увеличение количества выброшенных метисов, животных с генетическими болезнями, частыми при «черных» вязках – бизнес на случках обычно не отягощает себя ветеринарной информацией, и тех, кто при продаже был выдан за представителя другой породы. Помимо того, даже вполне легальная отечественная кинология давно нуждается в четком стандарте породы, что показала история с официальной передачей французской полиции пса, который оказался непригодным к службе из-за дисплазии



Также поправки Совета Федерации содержат такое положение как Статья 17 пункт 2 –

Особенно важное дополнение к закону это требование запрета умерщвлений по заболеваниям вирусной этиологии, то есть бешенства, без периода карантина и взятия крови и слюны на анализ наличия вируса. Поправка, как говорится, писана кровью, в некоторых районах России массовое уничтожение бездомных животных оправдывают именно никак не подтвержденными вспышками бешенства. Надеемся, что финансовые ведомства, прежде всего, налоговая служба и Минфин, обратят внимание и повлияют на этот вопрос.Также поправки Совета Федерации содержат такое положение как Статья 17 пункт 2 – запрет кошкам находиться даже на придомовой территории, не говоря о подвалах – помещениях общего пользования, без разрешения, полученного от общего собранием собственников помещений в таком многоквартирном доме . Если это положение будет принято, зоозащитникам снова предстоит подбирать замерзших (кроме подвалов кошкам в городских условиях негде согреться зимой) подстреленных, отравленных и покалеченных живодерами животных. «Страшнее кошки зверя нет». А мы-то думали, нет зверя страшнее для общества, чем живодер, и психиатр-криминалист Михаил Виноградов с нами солидарен, а практика показывает: многие маньяки и просто преступники против жизни и здоровья человека начинали с четвероногих.Особенно важное дополнение к закону это требование запрета умерщвлений по заболеваниям вирусной этиологии, то есть бешенства, без периода карантина и взятия крови и слюны на анализ наличия вируса. Поправка, как говорится, писана кровью, в некоторых районах России массовое уничтожение бездомных животных оправдывают именно никак не подтвержденными вспышками бешенства.



Вызывает большое беспокойство и то, что решение об усыплении животного во всех вариантах текста отдано на откуп ветеринарам. Но, как показывает опыт, ветеринары

Сама система, когда за отлов и содержание животных отвечают муниципалитеты и ЖКХ, крайне коррумпированная структура, сотрудники которой особенно часто отличаются в последнее, полное террористических угроз, время, размещением нелегалов в подсобных помещениях домов, должна уйти в прошлое. Логичнее, чтобы живые существа не ставились в один ряд с вопросами озеленения и вывоза мусора, а за их судьбой следило Минприроды. Вызывает большое беспокойство и то, что решение об усыплении животного во всех вариантах текста отдано на откуп ветеринарам. Но, как показывает опыт, ветеринары не всегда добросовестны, особенно если они – «карманные» сотрудники приюта . Поэтому правильным было бы незамедлительно создать институт судебной экспертизы для животных, связанный с правоохранительными органами.Сама система, когда за отлов и содержание животных отвечают муниципалитеты и ЖКХ, крайне коррумпированная структура, сотрудники которой особенно часто отличаются в последнее, полное террористических угроз, время, размещением нелегалов в подсобных помещениях домов, должна уйти в прошлое. Логичнее, чтобы живые существа не ставились в один ряд с вопросами озеленения и вывоза мусора, а за их судьбой следило Минприроды.

Часть 7. От зоозащиты - председателю Госдумы.



Тем не менее, есть надежда на то, что Правительство, Совет Федерации и Минприроды есть, отстоят свою позицию перед проплаченными лоббистами. А зоозащита массово пишет обращения на имя Председателя Государственной Думы РФ Володина В.В. в связи со сложившейся ситуацией вокруг закона, а именно стойким игнорированием профильного комитета ГД РФ создания гуманной версии закона, защищающей животных.



Текст Обращения:



Председателю Государственной Думы VII созыва

Володину В.В. Тем не менее, есть надежда на то, что Правительство, Совет Федерации и Минприроды есть, отстоят свою позицию перед проплаченными лоббистами. А зоозащита массово пишет обращения на имя Председателя Государственной Думы РФ Володина В.В. в связи со сложившейся ситуацией вокруг закона, а именно стойким игнорированием профильного комитета ГД РФ создания гуманной версии закона, защищающей животных. Их отправка требует регистрации на сайте , также свои действия надо подтверждать, пройдя по присланной на почту ссылке. Обращение лучше приложить и в виде файла, поскольку количество знаков текста несколько превышает допустимое. Единомышленникам предлагается также менять формулировки на свой лад, главное – содержание. Только сохранение жизни безнадзорных животных и строгая отчетность являются гарантом целевого расходования бюджетных средств, а умерщвление животных - это всегда коррупция на теме.Председателю Государственной Думы VII созываВолодину В.В.



Уважаемый Вячеслав Викторович!



Долгие годы зоозащитные организации России, многие общественные деятели культуры, профессиональные организации, занимающиеся животными и простые граждане Российской Федерации работали и ждали принятия Федерального закона 458458-5 «Об ответственном обращении с животными». Ожидания, связанные с Федеральным законом, были, прежде всего, связаны с четким регулированием норм в области защиты животных от жестокого обращения. Задачей закона всегда было определение гуманной государственной политики, определение норм, разъясняющих спорные вопросы, не решенные действующим законодательством и четкое распределение полномочий органов государственной власти РФ и субъектов в сфере обращения с животными.



Однако предложенный текст закона ко второму чтению разработанные профильным комитетом не соответствует нашим ожиданиям. Большинство проблем предложено решать не за счет принимаемого закона, а вносить сотни поправок в уже существующее законодательство, по сути принять еще несколько десятков законов! Более того, в предложенном тексте явно прослеживается желание сделать закон таким, что бы он сохранил существующее положение в сфере обращения с животными. А именно, передача полномочий на уровень субъектов РФ и отсутствие единых норм в Федеральном законе. По сути сохранив право за регионами самим решать, как регулировать численность безнадзорных животных, что делать с животными используемыми в культурно-зрелищных мероприятиях и т.д. А также из-за отсутствия обязательной регистрации, а точнее прямой привязки животного к владельцу закон в версии Комитета регулирует и без того ответственных владельцев животных. Единый надзорный орган отсутствует.



Наряду с этим, как вам хорошо известно, в ГД РФ были внесены поправки Правительства РФ и поправки Совета Федерации РФ, которые по сути являются текстом поправок Министерства Природопользования РФ. Данные поправки разработаны на основании зоозащитных предложений, собранно консолидированное мнение всех организаций, занимающихся животными, а также прошли согласование 27 ФОИВ-ов. Они полностью отражают ожидания возложенные на федеральный закон.



Отметим так же, что текст Совета Федерации РФ отвечает Вашему личному отзыву на закон № 2.12-17/1220 от 13 декабря 2010 г.

(Официальный отзыв Правительства Российской Федерации (Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии) http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=458458-5&02 в котором написано следующее: «В связи с этим, а также с учетом положений статей 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 законопроекта, применимых ко всем животным, действие законопроекта следует распространить на отношения по обращению с любыми животными (кроме диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы). При этом законопроект необходимо дополнить положением, устанавливающим требования при обращении с продуктивными и лабораторными животными.»



По сути, ваше прямое поручение выполнено в тексте Поправок Совета Федерации РФ. С учетом последних высказываний членов профильного комитета и показательных встреч с угодными представителями общественности мы опасаемся, что вся проделанная работа канет в лету. А в итоге мы получим закон, который никому не будет нужен.



Уважаемый Вячеслав Викторович, я обращаюсь к Вам, как человеку, неоднократно доказавшему свою твердую позицию в укреплении государственного строя Российской Федерации, как к человеку с твердой позицией стоящего на служении нашей Родины. Исходя из вашего отзыва на законопроект, я понимаю, что вы не формально относитесь к своим должностным обязанностям, а действительно глубоко разбираетесь в вверенных вам вопросах.



Прошу Вас не допустить искажения Федерального закона, которого так долго ждало российское общество и в качестве примера привожу опрос Левада Центра, согласно которому 85% людей считаю животных членами своих семей и Россиянам чужды навязанные западные ценности о псевдо гуманности (эвтаназии) к животным!





