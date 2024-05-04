В Германии подвергаются уголовному преследованию волонтёры, помогающие России

Волонтёры из Кёльна Елена Колбасникова и Макс Шлюнд во время доставки гуманитарного груза в Белгородскую область рассказали "ТАСС" о препятствиях, которые встречает их деятельность в Германии. На вопрос об основной работе Шлюнд отметил, что они предпочитают не распространяться на эту тему, так как их увольняли.

"Елену трижды увольняли с работы. Меня из аэропорта уволили, никаких нареканий до этого не было. Сказали - ненадежный. А еще, улыбаясь, добавили: "Таким русским здесь нет места". И это сплошь и рядом, не только нас увольняют".

В Германии помощь мирному населению России не одобряют, пытаясь организовывать различные препятствия волонтёрам. "Они придумывают нам уголовные дела. В газете написали, что Макс якобы отвез фуру с оружием российским военным, и это через все границы по пути в Россию!" - рассказала Елена. "А я - "Принцесса Путина". Так назвали меня немецкие СМИ", - добавила она

По ее словам, на них уже завели три уголовных дела, в их доме проводились обыски.

"Одно из дел, например, из-за того, что мы проводим в Германии "Бессмертный полк". Они инкриминируют нам, что мы агрессоры, пособники "русского фашизма". У нас было два обыска дома. Предварительно нам грозит около 5 лет тюрьмы за нашу активность, но мы боремся и подаем апелляции".

Один из обысков был ночью, спецназ использовал взрывчатку, чтобы открыть входную дверь. "Состоялся он на второй день после нашего автопробега в поддержку России. А еще в эту ночь при странных обстоятельствах погиб наш активист, бывший политик партии "Альтернатива для Германии" Евгений Вальтер. Он разбился на машине", - добавила Елена.



