У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны РФ арестованы счета и активы

У фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны РФ арестованы счета и активы. Следственный комитет установил, что руководство ООО «ГК "Пикет"» два миллиарда рублей, вырученные от Министерства обороны, вложило в акции и доли компаний, участки в Подмосковье и бизнес-центр в столице. Кроме того, деньги переводили на 22 счета в различных банках. На данный момент счета и активы арестованы.

Обвинение в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК) будет предъявлено гендиректору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко. При этом Есипов заявляет, что не признает вину и не понимает суть обвинения. По его словам, контракт был выполнен полностью, а в одной из войсковых частей экспертиза подтвердила качество продукции