Владимир Потанин как римейк Филиппа Киркорова

Владимир Потанин неверно понял Владимира Путина. Именно эта мысль приходит в голову, когда прочитываешь бравурные пресс-релизы Норникеля о переносе плавильных мощностей Медного завода в Китай.

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, неважно. Но факт остается фактом. Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», — сказал национальный лидер.

А как отвечает на этот посыл Потанин? Публикацией пачки пресс-релизов и откровенно заказных материалов в которых увод из России достаточно ключевого предприятия холдинга обосновывается тем, что де, за экологическую безопасность производства в России платить дорого и не хочется.

"Хотите, значит, чтобы мой завод не портил экологию?" - "как бы говорит он обществу - ну, значит, не будет здесь вообще никакого завода".

Разумеется, значительная часть общества всю эту заполошную PR-активность, а главное - прикрываемый ею вывод из России крайне важного элемента производственной цепочки российского суперкомбината, одной из жемчужин российской промышленности, восприняло как откровенное предательство национальных интересов и демонстративный плевок в лицо.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь» - сообщил нам недавно народный артист России Филипп Бедросович Киркоров. Слова популярного исполнителя кажутся пророческими.

Владимир Олегович, Вам точно нужно на эту вечеринку?