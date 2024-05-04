 

Владимир Потанин как римейк Филиппа Киркорова

Владимир Потанин неверно понял Владимира Путина. Именно эта мысль приходит в голову, когда прочитываешь бравурные пресс-релизы Норникеля о переносе плавильных мощностей Медного завода в Китай.
 
Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Например, если актив был приватизирован в начале 90-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки. Сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет, неважно. Но факт остается фактом. Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой. А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», — сказал национальный лидер.

 

А как отвечает на этот посыл Потанин? Публикацией пачки пресс-релизов и откровенно заказных материалов в которых увод из России достаточно ключевого предприятия холдинга обосновывается тем, что де, за экологическую безопасность производства в России платить дорого и не хочется.

 

"Хотите, значит, чтобы мой завод не портил экологию?" - "как бы говорит он обществу - ну, значит, не будет здесь вообще никакого завода".

 

Разумеется, значительная часть общества всю эту заполошную PR-активность, а главное - прикрываемый ею вывод из России крайне важного элемента производственной цепочки российского суперкомбината, одной из жемчужин российской промышленности, восприняло как откровенное предательство национальных интересов и демонстративный плевок в лицо.

 

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь» - сообщил нам недавно народный артист России Филипп Бедросович Киркоров. Слова популярного исполнителя кажутся пророческими.

 

Владимир Олегович, Вам точно нужно на эту вечеринку?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Чубайс захватывает РСПП
» Потанин хочет стать Березовским и Гусинским
» Владимир Потанин стал министром вооружений РФ
» Вольский больше не президент РСПП
» Потанин стал социально ответственным
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Особенности высоких кабинетов

Особенности высоких кабинетов

Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен \

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен "сельский" образ жизни

Требуются доносчики на доверии

Требуются доносчики на доверии

Хочу понять

Хочу понять

Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Владимир Потанин как римейк Филиппа Киркорова

  • 00:46
  • 145

Русская философия vs. «лакшери понивилладж».

Центробанки покупают золото

  • 17:00
  • 259

В Россию вернулись порядка 45% тех, кто покинул страну в 2022 году

  • 16:54
  • 227

Белгородскую область атакуют дроны, раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях

  • 16:46
  • 256

В Рязанской области и Подмосковье сотрудники МВД организовали нелегальную миграцию, во Владимире мигрант убил пенсионерку

  • 15:29
  • 294
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru