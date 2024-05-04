 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Донецке и Белгородской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали медико-санитарную часть Энергодара. 
Два человека (супружеская пара) ранены при украинском обстреле многоквартирного жилого дома в Донецке.
Число раненых украинским ударом по многоквартирному жилому дому в Токмаке выросло до пяти.
Белгородскую область за сутки атаковали три десятка БПЛА, ранены три человека, повреждены частные дома, коммерческие объекты, автомобили, автобус. В субботу дроном атакованы Вергилевка (повреждены частный дом и две легковые машины), Красное (повреждён инфраструктурный объект связи).
В Курской области обстреляны Успеновка (сгорел частный дом), Коровяковка (повреждены пять частных жилых домов и три автомобиля). 


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