Мой мир

Два человека (супружеская пара) ранены при украинском обстреле многоквартирного жилого дома в Донецке.

Число раненых украинским ударом по многоквартирному жилому дому в Токмаке выросло до пяти.



Белгородскую область за сутки атаковали три десятка БПЛА, ранены три человека, повреждены частные дома, коммерческие объекты, автомобили, автобус. В субботу дроном атакованы Вергилевка ( повреждены частный дом и две легковые машины), Красное ( повреждён инфраструктурный объект связи).

В Курской области обстреляны Успеновка (сгорел частный дом), Коровяковка (повреждены пять частных жилых домов и три автомобиля).







