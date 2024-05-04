Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Донецке и Белгородской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали
медико-санитарную часть Энергодара.
Два человека (супружеская пара) ранены
при украинском обстреле многоквартирного жилого дома в Донецке.
Число раненых украинским ударом по многоквартирному жилому дому в Токмаке выросло до пяти.
Белгородскую область за сутки атаковали три десятка БПЛА, ранены
три человека, повреждены частные дома, коммерческие объекты, автомобили, автобус. В субботу дроном атакованы Вергилевка (повреждены
частный дом и две легковые машины), Красное (повреждён
инфраструктурный объект связи).
В Курской области обстреляны Успеновка
(сгорел частный дом), Коровяковка
(повреждены пять частных жилых домов и три автомобиля).