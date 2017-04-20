 

Туристов в Крыму и Сочи заставят платить ежедневный курортный сбор

Российское правительство планирует к качестве эксперимента разрешить властям Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, взимать курортный сбор около 100 рублей за каждые сутки пребывания приезжих старше 18 лет. Об этом сегодня сообщает агентство РБК.

Новый законопроект несколько дней назад одобрила правительственная комиссия. Предложенный вариант документа предполагает широкий круг плательщиков сбора, включая туристов, которые останавливаются у физических лиц, и работников в командировке. Единственными отдыхающими, для кого сделано исключение, являются льготники.

Пробный эксперимент будет проводиться пять лет - с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Куда именно будут потрачены собранные средства, пока не сообщается.

АПН следит за развитием событий.
 

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